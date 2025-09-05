Озвучен тариф на газ в сентябре: какая цена и для кого будет действовать

Украинские поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная цена снизилась. Большинство украинцев продолжит платить за газ по тарифы 7,96 грн за куб.

Об этом говорится в обзоре ГазПравды, на рынке поставок природного газа бытовым потребителям по-прежнему присутствуют 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы. Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Месячные ценники в сентябре колеблются от 8,46 до 25,4 грн за кубометр. Это на полторы гривны меньше, чем в августе.

А более 98% бытовых потребителей газа (более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" с ценой 7,96 грн за кубометр. Такая цена от Нафтогаза действует до 30 апреля 2026 года включительно.

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУП" – 7,799 грн

ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" – 7,96 грн

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" – 7,96 грн

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98 грн

ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99 грн

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн

Что будет с тарифом на электроэнергию

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 31 октября 2025-го.

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) – за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

