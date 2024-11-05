Отопление в Украине дали во всех областях, кроме одной: кто все еще ждет тепло

Во всех регионах Украины начался отопительный сезон, кроме Херсона, поскольку в этой области все еще сохраняется относительно теплая погода. Впрочем, стране накопили достаточно энергетических ресурсов, чтобы пройти зимний период без посторонней помощи.

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Об этом во время заседания правительства 5 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что общины и области на 100% готовы к зиме 2024-2025 годов.

"Работают 83% всех котельных, тепло подается до 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов. Профильные министерства и ведомства контролируют ситуацию и вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности", – утверждает Шмыгаль.

Премьер заверил, что запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений. Таким образом, грядущий отопительный сезон станет уже вторым подряд, который Украина будет проходить только на собственном газе.

"При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованного поколения", – добавил глава правительства.

Формально отапливаемый сезон в Украине стартовал с 14-16 октября. Конкретные решения о начале подачи теплоносителя принимаются местными властями, основываясь на погодных условиях. Так, батареи в многоквартирные дома включаю, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится на уровне 8 градусов Цельсия и ниже.

Тарифы на отопление в Украине также формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домах счетчиков. Предполагается, что этой зимой цены останутся на прежнем уровне, ведь до мая 2025 года на повышение цен наложен мораторий:

газ – 7,96 грн/куб. м (для клиентов "Нафтогаза", которыми являются 98% бытовых потребителей);

свет – 4,32 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ООН обеспечит украинцев помощью для обогрева домов зимой. Выплаты в первую очередь получат пенсионеры, люди с инвалидностью и неимущие семьи.

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