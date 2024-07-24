Отопительный сезон Украина планирует пройти своими силами: что для этого нужно

К началу недели в подземных хранилищах Украины накоплено более 10 млрд кубометров газа, и НАК "Нафтогаз Украины" планирует достичь 13,2 млрд кубометров к началу отопительного сезона. Несмотря на риски безопасности, компания надеется пройти зиму, опираясь на собственную добычу и поддержку европейских партнеров.

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Об этом рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). К началу недели в подземных хранилищах Украины накоплено уже более 10 млрд. кубометров голубого топлива.

Такие данные обнародовала НАК "Нефтегаз Украины". Целью компании является достижение показателя в 13,2 млрд кубометров к 1 ноября, что совпадает с ориентировочным началом отопительного сезона и периода отбора газа.

"Цель достижима. С начала года темпы добычи опережают прошлогодние на 8%, а плановые задачи – на 2% ", – отметил Гетманцев. Это свидетельствует о положительной динамике в сфере добычи газа в Украине, что позволяет надеяться на успешное прохождение зимнего периода.

Однако, как замечает Гетманцев, существуют разнообразные риски, прежде всего безопасные. Среди них – атаки на газовые месторождения и добывающее оборудование, часть которых находится на востоке Украины. " Есть угроза уничтожения дальнобойными ракетами наземной инфраструктуры в Западной Украине, обслуживающей подземные хранилища газа (ПХГ)", – добавляет он.

Для снижения рисков и обеспечения стабильности просчитываются различные сценарии и возможности. В случае необходимости НАК "Нафтогаз Украины" готова закупать газ от украинских частных добытчиков на энергетической бирже по рыночным ценам и условиям.

Кроме того, у Украины есть финансовая "подушка безопасности" от европейских партнеров. Они предложили определенный объем средств для создания стратегических запасов газа. Это дает дополнительную уверенность в возможности стабильного прохождения отопительного сезона.

"Надеемся пройти очередной отопительный сезон, опираясь на собственную добычу голубого топлива ", – заключает Гетманцев. Он подчеркивает, что достижение поставленных целей вполне реально благодаря текущим темпам добычи и поддержке международных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в каждой квартире будет проведена проверка газового оборудования и внутренних газовых сетей. За ряд нарушений должно быть отключено голубое топливо. Наиболее распространены: газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации; нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам.

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