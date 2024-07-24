Проверят каждую квартиру: за какие четыре нарушения украинцам чаще всего отключают газ
В Украине в каждой квартире проведут проверку газового оборудования и внутренних газовых сетей. За ряд нарушений должны отключить голубое топливо. Самые распространенные: газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации; нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам; нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов; в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).
"Статистика говорит, что в каждом доме, в котором проведено техническое обслуживание сетей внутридомовых систем газоснабжения, были обнаружены нарушения эксплуатации газовых сетей и оборудования", – рассказывают OBOZ.UA в Газораспределительных сетях Украины (входит в группу "Нафтогаз").
Самые распространенные случаи, из-за которых происходит прекращение газоснабжения:
- газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации;
- нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам;
- нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов;
- в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).
Проблемы действительно могут возникнуть, если вы самостоятельно превратили свою квартиру в студию. По требованиям Государственных строительных норм В.2.5-20:2018 "Газоснабжение", установка газовых плит разрешается в помещениях кухонь, имеющих вытяжной вентиляционный канал или оконный проветриватель.
Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда, также должны прекратить газоснабжение в случае:
- наличия утечек газа;
- неисправной автоматики безопасности;
- неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
- отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;
- необеспечения собственником технического обслуживания.
"Об этом говорится в пункте 5.7. раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. № 285, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 08.06.2015 г. № 674/27119", – объясняют в Государственной службе Украины по вопросам труда.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.
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