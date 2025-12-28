Отключения света затронут большинство регионов: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 29 декабря
В Украине 29 декабря отключения электроэнергии затронут большинство областей. Будут применяться графики почасовых отключений (для бытовых потребителей) и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Об этих мерах предупредила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Причина – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, отметила пресс-служба на своем канале в Telegram.
Энергетики не исключают, что ситуация в энергосистеме, а соответственно и план отключений, могут меняться.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – призвали граждан в "Укрэнерго".
Когда не будет света в Днепропетровской области
Когда не будет света в Житомирской области
Когда не будет света в Запорожской области
Когда не будет света в Черновицкой области
Когда не будет света в Тернопольской области
Когда не будет света в Николаевской области
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:
Как писал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы; из-за перепадов напряжения может пострадать подключенная к сети техника. Чтобы снизить этот риск и уберечь ее, следует придерживаться нескольких правил.
