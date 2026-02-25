Отключения света ввели не по всей Украине: где самая сложная ситуация 25 февраля

В среду, 25 февраля, в большинстве регионов Украины действуют почасовые графики отключений электроэнергии. В части регионов ограничения не применяются, в то тоже время в районах с самой сложной ситуацией в Одесской области все еще действуют аварийные отключения.

Об общей ситуации сообщает "Укрэнерго" и Министерство энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 25 февраля: главное

В результате боевых действий и обстрелов без электроснабжения остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света , а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен стратегию значительного усиления устойчивости Украины. По его словам, ЕК:

поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины;

поможет восстанавливать ее;

поможет усилить защиту энергосети перед следующей зимой.

"Это один из важнейших результатов наших вчерашних (24 февраля, – Ред.) встреч, и его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки России разрушить нормальную жизнь в Украине. Вместе мы можем обеспечитьнадежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа", – отметил Зеленский.

Отключения света по областям: какие графики 25 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют, общее расписание не публикуется.

Киевская область

Действуют стабилизационные отключения, то есть почасовые графики. Проверять их нужно по конкретному адресу. Энергетики просят разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. По всей остальной области – почасовые графики.

Самой сложной остается ситуация в Одесском районе области и в Киевском районе города Одессы. Там из-за вражеских атак часть потребителей остается без электроснабжения.

Полтавская область

Ограничения применяются в объеме 1,5-4 очередей. Самый жесткий режим – в период с 08:00 по 20:00.

Харьковская область

Действует почасовой график отключений электроэнергии. Расписание такое:

1.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30 (суммарно 10 часов);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30 (суммарно 10 часов); 1.2 – 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00 (суммарно 11 часов);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00 (суммарно 11 часов); 2.1 – 06:00-09:00, 12:30-19:30 (суммарно 10 часов);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30 (суммарно 10 часов); 2.2 – 06:00-09:00, 12:30-19:30 (суммарно 10 часов);

– 06:00-09:00, 12:30-19:30 (суммарно 10 часов); 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (суммарно 13,5 часов);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (суммарно 13,5 часов); 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (суммарно 13,5 часов);

– 00:00-02:00, 08:00-12:30, 16:00-23:00 (суммарно 13,5 часов); 4.1 – 00:00-02:00, 06:00-12:30, 16:00-23:00 (суммарно 15,5 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-12:30, 16:00-23:00 (суммарно 15,5 часов); 4.2 – 06:00-12:30, 16:00-23:00 (суммарно 13,5 часов);

– 06:00-12:30, 16:00-23:00 (суммарно 13,5 часов); 5.1 – 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (суммарно 11,5 часов);

– 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (суммарно 11,5 часов); 5.2 – 02:00-05:30, 09:00-16:00, 20:00-24:00 (суммарно 14,5 часов);

– 02:00-05:30, 09:00-16:00, 20:00-24:00 (суммарно 14,5 часов); 6.1 – 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (суммарно 11,5 часов);

– 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (суммарно 11,5 часов); 6.2 – 09:00-16:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов).

Сумская область

Действует обновленный график отключений. Суммарное количество часов без света составляет 10-15 в сутки, в зависимости от группы.

Где узнавать график и группу отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Россия продолжает уничтожать энергетику Украины: данные обновились

Только с начала 2026 года РФ применила для ударов по объектам украинской энергетики более 300 ракет и более 7000 дронов. При этом с 2022 года подстанции "Укрэнерго" были атакованы более 900 раз, некоторые из них пережили более 30 атак.

Во время массированной атаки 22 февраля Россия также впервые целенаправленно атаковала не только энергетическую инфраструктуру, но и объекты водоснабжения.

"Со второй половины 2025 года РФ уже перешла к тактике "выжженной земли" – уничтожая в отдельных регионах все объекты генерации электроэнергии и тепла и сети передачи и распределения. Враг хочет сделать жизнь гражданского населения невыносимой, заставить украинцев эмигрировать", – считают в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

