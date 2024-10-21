Отключения света в Украине: где произошли проблемы с подачей электроэнергии

Россия атаковала энергетические объекты в ряде регионов – это привело к частичному обесточиванию в них. В частности, в Сумской области из-за обстрела подстанции произошло повреждение оборудования с последующим возгоранием, что повлекло за собой обесточивание подстанции, воздушных линий, а также потребителей в двух областях. В настоящее время пожар ликвидирован, питание частично восстановлено.

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Об этом сообищили в Министерстве энергетики. Там отметили:

На Львовщине в результате атаки БПЛА повреждена воздушная линия, при этом обесточивались бытовые потребители.

в результате атаки БПЛА повреждена воздушная линия, при этом обесточивались бытовые потребители. В Черниговской области в результате обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. В общей сложности без света оставались 459 абонентов.

области в результате обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. В общей сложности без света оставались 459 абонентов. В Харьковской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 190 489 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. Частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 585 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркнули энергетики, из-за массированных атак подготовка к осенне-зимнему периоду проходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры. Дело в том, что "почти ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, затрудняющим работу энергосистемы".

Впрочем, отметили энергетики, несмотря на это, система остается сбалансированной. Тем не менее, украинцам стоит экономно использовать ресурс – "особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зимой ожидаются отключения электроэнергии из-за дефицита. В этот период возможны перепады напряжения: чтобы сохранить технику в этот период, необходимо установить реле напряжения.

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