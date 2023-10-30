Отключения света в ноябре могут начаться даже без обстрелов: нардеп рассказал, к чему готовиться

Отключения электроэнергии в Украине возможны уже в ноябре даже без массированных российских атак на инфраструктуру. Речь идет о плановых отключениях в регионах, а глобальный блэкаут в стране вряд ли произойдет даже в случае обстрелов энергетики. Тем не менее украинцам следует подготовиться к периодическому отсутствию света.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по энергетике, народный депутат Сергей Нагорняк ("Слуга народа") в интервью "Телеграфу". По его словам, плановые отключения в ноябре могут начаться из-за дефицита электроэнергии, ведь изменится погода.

"Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения. Могу предположить, что плановые ограничения будут уже в ноябре...Благодаря тому, что сегодня остается солнечная погода, нас спасают солнечные панели... Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при отсутствии обстрелов. Если будут обстрелы – тем более. Обстрелы мы ожидаем по балансирующим мощностям", – рассказал Нагорняк.

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Он уточнил, что в прошлом году Украина столкнулась с одним полноценным блэкаутом, "когда вся энергосистема легла". К этому привели обстрелы подстанций возле Хмельницкой АЭС, напомнил Нагорняк. В результате сработала автоматика на атомных станциях и это затронуло всю Украину. В этом году ситуация изменилась.

"Тогда у нас произошел блэкаут по всей системе, потому что были большие перепады потребления, а генерация автоматически отключилась. Сейчас энергетики разработали все так, что во время воздушных атак Украина фактически делится на небольшие полуострова энергосистемы. Это позволяет балансировать. Если бы даже происходили аварийные отключения и блэкауты, они были бы в определенных регионах, а не по всей стране", – рассказал нардеп.

То есть, если россияне будут обстреливать подстанции "Укрэнерго" и их не получится быстро ремонтировать, существует вероятность локальных блэкаутов, объяснил нардеп. Он уточнил, что речь идет о региональных отключениях – там, где будут прилеты.

"Уже есть понимание, как пытаться уберечь всю общую украинскую энергосистему от общего блэкаута. Но локальные могут быть и с большой вероятностью нужно к этому готовиться", – сказал Нагорняк.

Как подготовиться к отключениям света и будет ли тепло

Депутат отметил, что украинцы после предыдущей зимы уже имеют опыт жизни в условиях плановых и аварийных отключений света. И эти знания могут снова пригодиться. В частности, по словам Нагорняка, по возможности жителям частных домов следует:

приобрести генератор, если его еще нет;

если генератор остался с прошлого года, то провести техобслуживание, заменить масла;

обеспечить себе запас топлива;

дополнительно утеплить дом.

У городского населения, как прогнозирует нардеп, этой зимой не должно возникнуть проблем с отоплением. "Тепло точно должно быть. Возможно отсутствие электроэнергии, но это не касается теплоснабжения", – отметил Нагорняк и объяснил, что сейчас критическая инфраструктура оснащена генераторами большой мощности.

"Но критически чего-нибудь такого, чего мы не переживем, точно не будет", – заверил нардеп. Потому, по его словам, нет и причин для выезда из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минэнерго и экспертной среде все же считают, что графики отключения электроэнергии будут применять только в случае обстрелов со стороны РФ. При этом сами графики уже разработаны и утверждены.

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