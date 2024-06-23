Отключения будут масштабными: энергетики объявили график на 24 июня
Завтра, 24 июня, в Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии в течение суток с 00:00 до 24:00, с особым акцентом на период с 19:00 до 23:00 из-за роста потребления в начале рабочей недели. Это нужно для стабилизации энергосистемы после массированных атак русских кафиров.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Основная причина внедрения графиков почасовых отключений - необходимость управления энергопотреблением в сложных условиях. Массированные атаки российских оккупантов повлекли за собой значительные повреждения инфраструктуры, что привело к нестабильности энергосистемы. В таких условиях операторам приходится принимать дополнительные меры для обеспечения ее стабильной работы.
График отключения электроэнергии: ссылка для всех областей
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что сейчас еще рано говорить о том, что зимой в нашей стране будут длительные отключения света. Там отметили, что ситуация может измениться каждый день.
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