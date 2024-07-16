Литва разбирает свою ТЭЦ ради Украины: чем это поможет энергосистеме

Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3, не работавшей с 2015 года для восстановления энергетической инфраструктуры. Договор о предоставлении гуманитарной помощи был подписан с "Хмельницкоблэнерго", которое обеспечит распределение оборудования.

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Об этом говорится в заявлении компании. Согласно информации, договор о предоставлении гуманитарной помощи был подписан между Ignitis Gamyba и оператором системы передачи электроэнергии "Хмельницкоблэнерго", назначенным Кабмином для получения и распределения гуманитарной помощи для энергетического сектора.

Согласно договору более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3 будут переданы для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине. Генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиене отметила, что выбор оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3 не был случайным.

Несмотря на то, что деятельность станции была остановлена в 2015 году из-за высоких затрат на эксплуатацию и недостаточного влияния на стабильность энергосистемы, оборудование сохранило свою полную функциональность благодаря консервации. Это делает его идеальным для использования в энергетической инфраструктуре Украины.

Вильнюсская ТЭЦ-3 имела общую тепловую и электрическую мощность почти 1000 МВт и обеспечивала теплом около половины Вильнюса более 30 лет. Станция была закрыта девять лет, но оборудование сохранилось в идеальном состоянии, что позволяет использовать его для восстановления украинской энергетической системы.

По соображениям безопасности компания не разглашает подробную информацию о помощи, включая названия и мощность оборудования или конкретные электростанции, на которые оно будет передано. Это способствует обеспечению безопасности и эффективности гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрэнерго" планирует заключать пятилетние контракты на услуги по поддержке энергосистемы с находящимися на стадии строительства новыми электростанциями, что поможет инвесторам получать кредиты и прогнозировать финансовые результаты. Первый аукцион для отбора таких проектов состоится в ближайшие недели.

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