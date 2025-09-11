Россия изменила главную цель ударов по энергетике Украины: чего хотят достичь

Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, страна-агрессор начала бить по объектам газодобычи и газотранспортной системы. Таким образом враг пытается сорвать окончательный отказ Украины и Евросоюза (ЕС) от российских энергоносителей.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов. Но несмотря на российские попытки сорвать подготовку к отопительному сезону, украинские энергетики продолжают готовиться к зиме.

У России новая цель

Некрасов отметил, что объекты газодобычи и газотранспортной системы сейчас являются основными целями для ударов врага. Это является попыткой давления на Украину и ЕС, чтобы сорвать окончательный отказ от российских энергоносителей

Природный газ собственной добычи является одним из основных источников наполнения украинских газовых хранилищ. Но поскольку Россия не прекращает агрессию, украинская власть уже диверсифицировала источники поступления газа.

"Россия всегда использует энергетику как оружие, а газ – как инструмент шантажа. Но мы активно работаем над диверсификацией маршрутов поставок, развитием собственной добычи и привлечением финансовой помощи партнеров – ЕБРР, Норвегии, Европейского инвестиционного банка, правительства и группы "Нафтогаз", – отметил Некрасов.

Как Украина готовится к зиме

Украинская власть активно готовится к следующему сезону холодов – не только чтобы обеспечить отопление для населения, но к восстановлению энергоснабжения в случае повреждений. В частности:

ведутся ремонтные кампании на атомных, тепловых и гидрогенерирующих мощностях;

на атомных, тепловых и гидрогенерирующих мощностях; восстанавливаются объекты после атак;

после атак; в регионах устанавливаются когенерационные установки и блочно-модульные котельные;

и блочно-модульные котельные; накапливаются резервные источники питания и запасы оборудования.

"Главным вызовом остаются атаки врага, но мы имеем отработанные алгоритмы реагирования и различные сценарии развития событий. Украинские энергетики уже четвертый год доказывают свою устойчивость, – заверил Артем Некрасов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев прогнозирует, что зимой возможны локальные блэкауты и перебои с отоплением, особенно в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе. Население и бизнес должны подготовить резервы электроснабжения, воду и продукты, ведь профилактические меры значительно снижают риски во время чрезвычайных ситуаций.

