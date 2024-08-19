Отключение света зимой: эксперт допустил, сколько часов в сутки может не быть электричества

В Украине во время отопительного сезона отключения света в Украине могут длиться от 6 до 8 часов в сутки, что является более реалистичным сценарием, чем отключение на 12 часов. Это связано с дефицитом электроэнергии, поскольку на пике потребления страна нуждается в 15 ГВт, в то время как базовая генерация обеспечит всего 9 ГВт.

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Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский в комментарии Киев24. По его словам, реальные сроки отключений света будут значительно меньше, чем это предполагает пессимистический сценарий. "Давайте себе запомним, что мы в период пиковых нагрузок потребляем 15 ГВт, а базовая генерация будет давать 9 ГВт," - отметил эксперт.

В случае, если не удастся расширить энергетические сообщения с Европой, Украина может рассчитывать на дополнительные 2 ГВт электроэнергии из-за границы. "Если мы не расширим сообщение с Европой, то можем рассчитывать еще на 2 ГВт помощи из-за границы", - добавил Закревский. Таким образом, даже при оптимистическом сценарии дефицит электроэнергии может составлять около 4 ГВт.

Несмотря на возможный дефицит электроэнергии, Закревский подчеркнул, что самый пессимистический сценарий, предусматривающий отключение света на 12 часов в сутки, маловероятен. "Прогноз с отключениями по 12 часов в сутки – самый пессимистический сценарий и не столь реален, как кажется, " – отметил он. Более реалистичным, по его словам, является сценарий, при котором света не будет от 6 до 8 часов в сутки.

Отключение электроэнергии уже не новое явление для украинцев. Весной 2023 года из-за повреждения энергетической инфраструктуры российскими ударами энергетики были вынуждены снова ввести графики отключений.

Ситуация еще больше осложнилась летом из-за аномальной жары, заставившей украинцев массово использовать кондиционеры, что дополнительно нагружало ослабленную энергосистему. С наступлением холодов спрос на электроэнергию еще больше увеличится, что может усилить нагрузку на энергосистему и привести к более частым отключениям.

Как сообщал OBOZ.UA раньше, чем жарче погода – тем активнее украинцы используют охлаждающую технику и соответственно потребляют больше электроэнергии, что создает дополнительное давление на энергосистему. А зимней поры наоборот – больше отапливают помещение, вдобавок к чему через короткий световой день зимой уменьшается световая генерация.

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