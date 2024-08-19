Будут отключать и зимой, и летом: украинцам объяснили, при какой погоде они останутся без света

Чем жарче погода – тем активнее украинцы используют охлаждающую технику и соответственно потребляют больше электроэнергии, что создает дополнительное давление на энергосистему. А зимней поры наоборот – больше отапливают помещение, вдобавок к чему через короткий световой день зимой уменьшается световая генерация.

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Об этом сообщили в компании ДТЭК, объясняя связь отключений света с погодой за окном. Украинцам напомнили, что во время аномальной жары по всей стране были отключения света, хотя раньше этого удавалось избегать.

"К массированным обстрелам энергосистемы у нас была так называемая подушка безопасности. Пока одни электростанции ремонтировали, работали другие. К примеру, летом традиционно готовят к зиме атомные энергоблоки. Ранее в это время мы не испытывали дефицита, потому что работали тепловые и гидроэлектростанции", – отметили в ДТЭК.

Из-за российской агрессии так поступать не получится. Из-за ракетных обстрелов со стороны РФ было уничтожено и повреждено 50% гидроэлектростанций и 90% ТЭС.

"Также солнце работает и на нас. Летом солнечные электростанции наиболее производительны. А с наступления холодов нужно отапливать дома, потребление электроэнергии растет, сокращается световой день и люди начинают включать больше света. Это также увеличивает нагрузку", – объяснили в ДТЭК.

В энергетической компании подытожили, что таким образом погода очень сильно влияет на работу энергосистемы Украины. Но, несмотря на это, энергетики работают при любых погодных условиях, чтобы у украинцев был свет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, именно в связи с этим в Украине 19 августа вернулись почасовые отключения света. Однако графики будут действовать не весь день, а только с 17:00 до 21:00. Кроме того, формат ограничений будет самым легким – в одну очередь. Однако потребление электроэнергии продолжает расти, поэтому ситуация может измениться.

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