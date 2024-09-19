Отключение света провоцируют миграцию: Галущенко рассказал, на что направлены удары РФ

Российские атаки направлены на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, чтобы лишить население электроэнергии и тепла, что усложняет жизнь украинцев и провоцирует миграцию. Удары по подстанциям, ТЭЦ, ТЭС и газораспределительным объектам значительно снижают способность страны обеспечивать стабильное энергоснабжение.

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Об этом заявил Герман Галущенко, министр энергетики Украины, на конференции United for Justice. По его словам, в результате этих целенаправленных действий разрушено около 9 ГВт генерации электроэнергии, что составляет почти половину от общих объемов, ранее генерировавшихся в стране.

Российские атаки нацелены, прежде всего, на то, чтобы лишить украинцев базовых условий для выживания – тепла и электроэнергии. Эти удары преследуют не только военную, но и глубоко социальную и гуманитарную цель. Враг пытается заставить гражданское население страдать от недостатка жизненно необходимых ресурсов, создать условия для массовой миграции и сделать жизнь в Украине невыносимой.

Удары концентрируются на различных элементах энергетической инфраструктуры – теплоэлектростанции (ТЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), газораспределительные станции и подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии. По словам Галущенко, на карте Украины уже не осталось ни одного места, где бы ни произошли такие атаки.

Как отметил министр энергетики, последняя масштабная атака в конце августа 2024 года стала самой большой с начала полномасштабного вторжения. Россия использовала различные виды ракет и дронов-камикадзе "Шахед" – всего 236 единиц. В результате этих атак около 4 миллионов украинцев в разных регионах страны сразу остались без электроэнергии.

На восстановление электроснабжения ушло примерно 13 дней, что свидетельствует о масштабе разрушений и сложности восстановительных работ. Такие действия оказывают непосредственное влияние не только на бытовую жизнь украинцев, но и на работу бизнеса и общую экономическую активность в стране.

Отдельной целью атак являются подстанции, критически важные для передачи электроэнергии от атомных электростанций (АЭС), производящих около 60% всей электроэнергии в Украине. Поражение подстанций может приводить к тому, что атомные блоки вынуждены прекращать работу из-за угрозы перегрузки или аварий. Это оказывает серьезное влияние на энергетическую безопасность страны и создает дополнительные риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой дефицит электроэнергии в Украине составит не менее 20%. Причем основная тяжесть отключений электроэнергии ляжет, прежде всего, на население.

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