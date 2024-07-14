Отключение света продолжится: каким будет график 15 июля

В Украине графики отключения электроэнергии в понедельник, 15 июля, будут действовать на протяжении всех суток. При этом в некоторых областях в воскресенье был введен отдельный график. Из-за жары и обстрелов возникают проблемы с энергоснабжением, что заставляет Украину привлекать аварийную помощь из других стран.

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Детальнее о зонах отключений в графиках можно прочитать по ссылке "Укрэнерго". В компании отмечают, что высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток есть для Киева, Киевской области, Одещины, Донбасса и Днепропетровщины.

В "Укрэнерго" пообещали в случае каких-либо изменений оперативно информировать об этом потребителей в Telegram-канале компании.

Минэнерго сообщает, что из-за жаркой погоды в западных регионах Украины возникли пожары на энергетических объектах, что привело к ограничениям в снабжении электроэнергией в течение суток. Кроме того, массированные российские обстрелы создали дефицит мощностей в энергосистеме страны, что заставило Украину обратиться за аварийной помощью в Польшу и Словакию.

Какие почасовые графики действуют в разных регионах

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине :

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram ; колцентр по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

На Донбассе в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше.

Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram ; в колцентре по телефонам: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какие графики действуют в других регионах

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего есть 5 групп отключения света. Здесь можно по адресу увидеть свою группу. Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Есть график для всех групп. Также можно обратиться по телефону:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будет определяться непосредственно в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь также опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений). Также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot

0 (800) 304-502

В Харькове и области гарантировано отключение – три часа в сутки. Отключения начались еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней. Свою группу отключений можно просмотреть здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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