Отключение электроэнергии в Украине ослабило: какой график энергетики подготовили на 9 декабря

В Украине, 9 декабря, свет бытовым потребителям будут выключать с 14:00 до 18:00 и будет действовать только одна очередь отключений. А для бизнеса будут действовать ограничения с 09.00 до 19.00.

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Об этом сообщило "Укрэнерго". Энергетическая ситуация в Украине после массированной атаки 28 ноября постепенно стабилизируется благодаря масштабным восстановительным работам.

Однако в отдельных регионах все еще используются графики отключения света для бытовых потребителей и бизнеса. Время отключения для населения 9 декабря будет следующим:

14:00 – 18:00 – одна очередь отключений.

Это означает, что в указанный промежуток времени электроэнергия может быть недоступна для определенной группы потребителей, в зависимости от графиков, утвержденных облэнерго. Для предприятий, офисов и других коммерческих объектов будут действовать следующие графики ограничения мощности :

09:00 – 19:00 – применение ограничений.

Это предполагает частичное сокращение подачи электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Массированные атаки 28 ноября нанесли значительный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Враг повредил генерационные и распределительные мощности, из-за чего потребовалось внедрение графиков отключений.

Что такое очереди отключений и где узнавать график

Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – до 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).

В то же время, "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-страж-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, этой зимой в Киеве и других крупных городах Украины возможны длительные отключения электроэнергии – до 10-12 часов в сутки, особенно при среднесуточной температуре -10°C. Правительство работает над унификацией системы стабилизационных отключений для справедливого распределения ресурсов.

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