Отключение электроэнергии в Украине ослабило: какой график энергетики подготовили на 9 декабря
В Украине, 9 декабря, свет бытовым потребителям будут выключать с 14:00 до 18:00 и будет действовать только одна очередь отключений. А для бизнеса будут действовать ограничения с 09.00 до 19.00.
Об этом сообщило "Укрэнерго". Энергетическая ситуация в Украине после массированной атаки 28 ноября постепенно стабилизируется благодаря масштабным восстановительным работам.
Однако в отдельных регионах все еще используются графики отключения света для бытовых потребителей и бизнеса. Время отключения для населения 9 декабря будет следующим:
- 14:00 – 18:00 – одна очередь отключений.
Это означает, что в указанный промежуток времени электроэнергия может быть недоступна для определенной группы потребителей, в зависимости от графиков, утвержденных облэнерго. Для предприятий, офисов и других коммерческих объектов будут действовать следующие графики ограничения мощности :
- 09:00 – 19:00 – применение ограничений.
Это предполагает частичное сокращение подачи электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Массированные атаки 28 ноября нанесли значительный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Враг повредил генерационные и распределительные мощности, из-за чего потребовалось внедрение графиков отключений.
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время, "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :
Как сообщал OBOZ.UA ранее, этой зимой в Киеве и других крупных городах Украины возможны длительные отключения электроэнергии – до 10-12 часов в сутки, особенно при среднесуточной температуре -10°C. Правительство работает над унификацией системы стабилизационных отключений для справедливого распределения ресурсов.
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