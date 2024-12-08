Украинцев могут оставить без света до 12 часов в сутки: эксперт рассказал, при каких условиях это может произойти

Этой зимой в Киеве и других крупных городах Украины возможны длительные отключения электроэнергии - до 10-12 часов в сутки, особенно при среднесуточной температуре -10°C. Правительство работает над унификацией системы стабилизационных отключений для справедливого распределения ресурсов.

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Об этом рассказал энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире одного из телеканалов. Зимний период для энергетической системы Украины традиционно становится серьезным испытанием, особенно в условиях угроз массированных атак на критическую инфраструктуру.

По словам Игнатьева, в текущем году ситуация может стать особенно сложной. Если среднесуточная температура снизится до -10°C, жители Киева и других крупных городов могут оставаться без электроснабжения до 10-12 часов в сутки. В условиях понижения температуры возрастает потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на сеть.

Если враг нанесет новые удары по объектам передачи электроэнергии, это может привести к критическому состоянию энергосистемы, включая переход к так называемому "островному режиму". "В случае сильных морозов, в частности в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса и Львов, могут быть введены длительные очереди отключений электроэнергии, которые продлятся по 10-12 часов в сутки", - отметил эксперт.

К сожалению, при низких температурах и новых повреждениях энергетической инфраструктуры риски остаются высокими. Как объяснил Игнатьев, каждое понижение температуры увеличивает потребление электричества, а восстановление поврежденных объектов требует значительного времени и ресурсов.

Однако правительство работает над смягчением последствий. К примеру, Министерство энергетики рассматривает возможность внедрения новых графиков стабилизационных отключений, которые позволят более равномерно распределить нагрузку на энергосистему. С 2025 г. планируется разделение всей страны на несколько зон с равномерным объемом потребления, что позволит избежать значительных перепадов в энергосети.

Сейчас в Украине графики отключений не одинаковы во всех регионах. В зависимости от нагрузки на сеть некоторые области могут оставаться без света 3-4 часа, другие – только 2 часа. Чтобы унифицировать систему, Министерство энергетики планирует разделить страну на три зоны, где будут действовать одинаковые графики. Это позволит снизить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение электроснабжения.

В случаях, когда отключение всей очереди будет слишком жестким, а двух – слишком много, предлагается вводить "подчерки". Эта система позволит более гибко реагировать на ситуацию и избегать долговременных отключений в самых критических регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, распределение электроэнергии между населением в Украине станет более равномерным. Соответственно отключения света будут более справедливыми и не продлятся дольше 6 часов.

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