Отключать свет будут почти весь день: "Укрэнерго" объявило жесткий график на 9 апреля

Ксения Капустинская
Коммуналка
3 минуты
1,9 т.
Отключения электроэнергии в Киеве

В четверг, 9 апреля, в Украине для населения почти целый день будут применяться отключения электроэнергии – с 07:00 до 22:00. Для бизнеса отключения будут на час дольше – до 23:00.

Об этом свидетельствует сообщение "Укрэнерго" вечером 8 апреля. В компании напоминают, что причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергообъектам.

Уведомление об отключении электроэнергии

Почему вернули графики отключений света

Энергетики объясняют, что возвращение ограничений – вынужденное решение. Оно обусловлено дефицитом мощностей в энергосистеме.

Несмотря на весну, энергосистема работает в более сложных условиях, чем может показаться. На это влияет сразу несколько факторов:

  • люди продолжают пользоваться обогревателями;
  • ремонты на атомных электростанциях – это плановые ремонты энергоблоков АЭС, необходимый процесс, который проводится по заранее определенному графику;
  • снижение генерации на ТЭЦ после завершения отопительного сезона;
  • меньший импорт электроэнергии – весной Украина закупает за рубежом меньше электроэнергии, чем зимой из-за ценовой ситуации на европейских рынках, из-за которой импорт становится менее выгодным;
  • неравномерная работа солнечных электростанций из-за погодных условий;
  • продолжающиеся обстрелы энергетики.

Что делать потребителям

Украинцев регулярно просят по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всех суток, чтобы снизить нагрузку на систему. Для этого энергетики призывают:

  • максимально ограничить пользование электроприборами с 17:00 до 22:00;
  • не включать в этот период несколько мощных приборов одновременно.

Также важно следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго в каждой области. В частности, проверять информацию можно в специальных разделах на сайтах энергокомпаний:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 апреля начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии. Некоторые облэнерго уже сообщили о новом "расписании".

