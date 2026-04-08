Отключать свет будут почти весь день: "Укрэнерго" объявило жесткий график на 9 апреля

В четверг, 9 апреля, в Украине для населения почти целый день будут применяться отключения электроэнергии – с 07:00 до 22:00. Для бизнеса отключения будут на час дольше – до 23:00.

Об этом свидетельствует сообщение "Укрэнерго" вечером 8 апреля. В компании напоминают, что причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергообъектам.

Почему вернули графики отключений света

Энергетики объясняют, что возвращение ограничений – вынужденное решение. Оно обусловлено дефицитом мощностей в энергосистеме.

Несмотря на весну, энергосистема работает в более сложных условиях, чем может показаться. На это влияет сразу несколько факторов:

люди продолжают пользоваться обогревателями;

ремонты на атомных электростанциях – это плановые ремонты энергоблоков АЭС, необходимый процесс, который проводится по заранее определенному графику;

снижение генерации на ТЭЦ после завершения отопительного сезона;

меньший импорт электроэнергии – весной Украина закупает за рубежом меньше электроэнергии, чем зимой из-за ценовой ситуации на европейских рынках, из-за которой импорт становится менее выгодным;

неравномерная работа солнечных электростанций из-за погодных условий;

продолжающиеся обстрелы энергетики.

Что делать потребителям

Украинцев регулярно просят по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всех суток, чтобы снизить нагрузку на систему. Для этого энергетики призывают:

максимально ограничить пользование электроприборами с 17:00 до 22:00;

не включать в этот период несколько мощных приборов одновременно.

Также важно следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго в каждой области. В частности, проверять информацию можно в специальных разделах на сайтах энергокомпаний:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 апреля начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии. Некоторые облэнерго уже сообщили о новом "расписании".

