Отключать свет будут почти весь день: "Укрэнерго" объявило жесткий график на 9 апреля
В четверг, 9 апреля, в Украине для населения почти целый день будут применяться отключения электроэнергии – с 07:00 до 22:00. Для бизнеса отключения будут на час дольше – до 23:00.
Об этом свидетельствует сообщение "Укрэнерго" вечером 8 апреля. В компании напоминают, что причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергообъектам.
Почему вернули графики отключений света
Энергетики объясняют, что возвращение ограничений – вынужденное решение. Оно обусловлено дефицитом мощностей в энергосистеме.
Несмотря на весну, энергосистема работает в более сложных условиях, чем может показаться. На это влияет сразу несколько факторов:
- люди продолжают пользоваться обогревателями;
- ремонты на атомных электростанциях – это плановые ремонты энергоблоков АЭС, необходимый процесс, который проводится по заранее определенному графику;
- снижение генерации на ТЭЦ после завершения отопительного сезона;
- меньший импорт электроэнергии – весной Украина закупает за рубежом меньше электроэнергии, чем зимой из-за ценовой ситуации на европейских рынках, из-за которой импорт становится менее выгодным;
- неравномерная работа солнечных электростанций из-за погодных условий;
- продолжающиеся обстрелы энергетики.
Что делать потребителям
Украинцев регулярно просят по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всех суток, чтобы снизить нагрузку на систему. Для этого энергетики призывают:
- максимально ограничить пользование электроприборами с 17:00 до 22:00;
- не включать в этот период несколько мощных приборов одновременно.
Также важно следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго в каждой области. В частности, проверять информацию можно в специальных разделах на сайтах энергокомпаний:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 апреля начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии. Некоторые облэнерго уже сообщили о новом "расписании".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!