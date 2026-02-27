Осталось время до 3 марта: что нужно сделать каждому украинцу, чтобы не переплатить за свет

Украинцы должны передать показания счетчиков электроэнергии за февраль в определенный период – с 27 февраля по 3 марта 2026 года. Именно эти дни учитываются операторами системы распределения для корректного начисления. Соблюдение сроков позволяет оплачивать только фактически потребленные киловатт-часы и избежать расчетов по средним показателям, которые нередко приводят к переплате.

Особое внимание следует уделить владельцам двухзонных (двухтарифных) счетчиков, т.к. кроме соблюдения сроков в этом случае важно не допустить ошибок. Когда и как правильно передавать показания счетчиков, разбирался OBOZ.UA, проанализировав разъяснения энергокомпаний.

Как передать показания за свет: главное, что нужно знать

Для всех бытовых потребителей действует правило: показания подаются в последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего . На этот раз это: – 27 и 28 февраля 2026 года; – 1, 2 и 3 марта 2026 года.

Если абонент поторопился или, наоборот, опоздал, начисления формируются автоматически – исходя из предыдущего среднего потребления, а не реальных данных счетчика.

, начисления формируются автоматически – исходя из предыдущего среднего потребления, а не реальных данных счетчика. Переданные с опозданием цифры в расчетный период не попадут.

После завершения приема данных оператор передает их поставщику электроэнергии, который и сформирует счет.

Счетчики "день-ночь": как снять показания правильно

Больше всего вопросов возникает у владельцев двухтарифных приборов учета "день – ночь", свидетельствуют комментарии клиентов на страницах облэнерго. Ошибки при передаче могут привести как к переплате, так и к образованию долга.

Нужно зафиксировать два отдельных показателя, которые меняются на дисплее примерно каждые 10 секунд:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00;

ночной тариф – с 23:00 до 7:00.

Важно! Суммировать показания не нужно. Передаются исключительно отдельные значения для каждой зоны.

Обозначения "дня" и "ночи" на разных моделях могут отличаться. Самые распространенные варианты:

T1 – день, T2 – ночь;

E1 – день, E2 – ночь;

T11 – день, T12 – ночь;

1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.

Если на счетчике используются другие коды, их расшифровку можно найти в инструкции или на сайте производителя.

В расчет вносятся только цифры до запятой. После установки двухзонного счетчика в личном кабинете потребителя отображается распределение по тарифным зонам – именно туда и нужно вводить показания.

Стоит учесть: автоматическая передача возможна только при наличии системы АСКУЭ. В других случаях данные подаются вручную.

Счетчики в квартире, в которой никто не живет

Распространенное мнение о том, что при отсутствии потребления передавать данные не нужно, – миф. Непередача показаний не означает отсутствие начислений. В таком случае объем потребления определяется по среднесуточным показателям предыдущих периодов.

Что делать в такой ситуации

подать заявление о временном прекращении электроснабжения;

ежемесячно передавать одни и те же – последние зафиксированные – показания.

Куда передавать показания счетчика света

Сделать это можно дистанционно:

через личный кабинет на сайте своего оператора системы распределения;

по телефону контакт-центра;

через чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;

по электронной почте.

Тариф на электроэнергию в Украине: какой действует сейчас

В Украине продолжает действовать фиксированный тариф 4,32 грн за 1 кВт-ч – как минимум до 30 апреля 2026 года. При этом повышение тарифов пока не рассматривается, потому специальное постановление Кабмина, которое фиксирует "старую" цену, вероятно, продлят.

Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составляет 2,16 грн за 1 кВт-ч. В компании Yasno также напоминают: если вы заметили аномально высокие начисления, следует обратиться к оператору системы распределения для корректировки данных.

Как сообщал OBOZ.UA, нарушения в графиках отключений света, которые выявили в Винницкой области, могут быть и в других регионах Украины. Но в некоторых случаях объем электроэнергии может быть действительно трудно распределить.

