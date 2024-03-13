Осталось меньше 2 суток: украинцы могут получить скидку на газ

Клиенты "Нафтогаза" могут экономить на оплате счетов от компании. Для этого им нужно вовремя платить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца. За это они получат скидку в 1%.

Об этом сообщили в самой компании. Таким образом, в марте для получения скидки осталось меньше 2-х полных суток.

При этом, объяснили в "Нафтогазе", следует помнить, что дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. А саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

Сколько получится сэкономить

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

В Украине подорожала коммуналка

В то же время, в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с февраля-2023 по февраль-2024 – тарифы выросли в целом на 12,7%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, а водоснабжение подешевело на 0,8%.

Причиной же такого роста стоимости электричества является повышение тарифа в июне 2023 года. Тогда он вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч – причем независимо от объема потребления. До этого же:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

В целом же, по данным Госстата, кроме электроэнергии также подорожали:

уборка мусора – на 4,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 4,2%;

содержание и ремонт жилья – 3%.

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Более того, сразу на две услуги расценки снизились. Это:

водоснабжение, подешевевшее на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине запустили мощную газовую скважину – она способна обеспечивать около 400 тыс. куб. м голубого топлива в сутки. Что делает ее одной из самых продуктивных в стране.

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