Дает около 400 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили мощную скважину

В Украине запустили мощную газовую скважину – она способна обеспечивать около 400 тыс. куб. м голубого топлива в сутки. Что делает ее одной из самых продуктивных в стране.

Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: с начала 2024 года в Укране запустили уже 4 высокодебитные скважины (дающие большой объем газа. – Ред.).

"Укргаздобыча", являющаяся частью Группы Нафтогаз, с начала года запустила уже четвертую высокодебитную скважину – в сутки она приносит Украине около 400 тыс. куб. м газа. Даже среди высокодебитных скважин этот объект один из самых продуктивных. ... Украина становится более устойчивой и сильной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: скважину удалось запустить ранее, чем ожидалось – на несколько дней. Это стало возможным благодаря:

более эффективному демонтированию основного бурового оборудования;

досрочному проведению подготовительных работ.

Почему это важно

Запуск в эксплуатацию новых газовых скважин позволяет Украине обеспечивать свои потребности в топливе за счет собственной добычи. В частности, рассказал ранее глава правительства Денис Шмыгаль, текущий отопительный сезон Украина проходит исключительно за счет газа собственной добычи. Что происходит впервые в истории страны.

"Сейчас в наших хранилищах около 10 млрд кубических метров газа. И мы действительно проходим этот отопительный сезон на газе исключительно украинской добычи", – сказал премьер.

Какие газовые скважины запустили в Украине

Среди ранее запущенных в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:

скважина, способная обеспечивать 150 тыс. куб. м газа в сутки;

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки;

дающая 580 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина не будет продлевать контракт с Россией на транзит газа, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Впрочем, с 1 января 2025 года поставки газа в Европу через Украину, скорее всего, не прекратятся.

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