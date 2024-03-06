Дает около 400 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили мощную скважину
В Украине запустили мощную газовую скважину – она способна обеспечивать около 400 тыс. куб. м голубого топлива в сутки. Что делает ее одной из самых продуктивных в стране.
Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: с начала 2024 года в Укране запустили уже 4 высокодебитные скважины (дающие большой объем газа. – Ред.).
"Укргаздобыча", являющаяся частью Группы Нафтогаз, с начала года запустила уже четвертую высокодебитную скважину – в сутки она приносит Украине около 400 тыс. куб. м газа. Даже среди высокодебитных скважин этот объект один из самых продуктивных. ... Украина становится более устойчивой и сильной", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: скважину удалось запустить ранее, чем ожидалось – на несколько дней. Это стало возможным благодаря:
- более эффективному демонтированию основного бурового оборудования;
- досрочному проведению подготовительных работ.
Почему это важно
Запуск в эксплуатацию новых газовых скважин позволяет Украине обеспечивать свои потребности в топливе за счет собственной добычи. В частности, рассказал ранее глава правительства Денис Шмыгаль, текущий отопительный сезон Украина проходит исключительно за счет газа собственной добычи. Что происходит впервые в истории страны.
"Сейчас в наших хранилищах около 10 млрд кубических метров газа. И мы действительно проходим этот отопительный сезон на газе исключительно украинской добычи", – сказал премьер.
Какие газовые скважины запустили в Украине
Среди ранее запущенных в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:
- скважина, способная обеспечивать 150 тыс. куб. м газа в сутки;
- дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;
- обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки;
- дающая 580 тыс. куб. м газа в сутки.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина не будет продлевать контракт с Россией на транзит газа, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Впрочем, с 1 января 2025 года поставки газа в Европу через Украину, скорее всего, не прекратятся.
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