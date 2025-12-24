ОСМД отсудило у беженки более 9 тысяч: женщина заявила, что живет за границей и коммунальными услугами не пользуется

Бориспольский горрайонный суд Киевской области удовлетворил иск ОСМД "Счастливые метры" и обязал беженку заплатить долг в размере 9233 грн. Должница отказывалась платить, потому что с марта 2022-го проживает за границей и коммуналкой не пользуется.

Видео дня

Об этом говорится в решении суда по делу №359/960/25. Так, женщину заставили заплатить взносы ОСМД за период с октября 2022-го по 31 декабря 2024-го.

"За период с 01 октября 2022 года по 31 декабря 2024 года у нее возникла задолженность размер которой составляет 9233 гривен 46 копеек, согласно справки ОСМД "Счастливые метры" №11 от 25 января 2025 года", – говорится в материалах дела.

При этом женщина в суде заявила, что в этот период проживала в Болгарии. Поэтому коммунальными услугами она не пользовалась.

"С 11 марта 2022 года по 25 января 2025 года она не пользовалась жилищно-коммунальными услугами в связи с пребыванием за границей на территории Республики Болгария в подтверждение этого обстоятельства ею была предоставлена копия паспорта гражданки Украины для выезда за границу", – говорится в деле.

Однако суд решил, что женщина должна была платить взносы ОСМД, даже если не проживала в доме и не пользовалась коммунальными услугами.

"Взыскать в пользу объединения совладельцев многоквартирного дома "Счастливые метры" задолженность в размере 9233 гривен 46 копеек, состоящий из задолженности по уплате ежемесячных взносов и платежей на содержание дома и придомовой территории, оплаты отопления и вывоза твердых бытовых отходов", - говорится в решении суда.

Платить за коммуналку должны даже те украинцы, которые в квартирах не проживают, это касается в том числе и беженцев. Если жилье не расположено в зоне боевых действий, владельцы квартир обязаны платить как минимум за содержание дома и придомовой территории (а также за централизованное отопление, за доставку газа).

Отметим, в Украине в прошлом году из более миллиона гражданских дел, которые зарегистрировали, 28,3% – дела о взыскании долгов за коммуналку, говорится в аналитике OpenDatabot. Для сравнения: среди общего количества дел категория "взыскание займов, кредитов" составляет 12%. Иски подают, в частности, против беженцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!