Опубликован тариф на газ с 1 ноября: сколько будет стоить кубометр

В Украине газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на газ для бытовых потребителей на последний месяц осени. "Нафтогаз", обслуживающий около 98% бытовых потребителей, тариф не изменил. Кубометр обойдется в 7,96 грн.

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Об этом говорится в публикации ГазПравды. Как и в октябре, на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98% или свыше 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины в рамках годовой фиксированной цены. Она – 7,96 грн за кубометр – будет действовать для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.