Объявлен график отключений света на 4 ноября: где смотреть для своего региона
В Украине завтра, 4 ноября, будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии – однако не по всей стране, а только в отдельных регионах. Графики отключений света будут действовать с 08:00 до 11:00, а также с 15:00 до 22:00. Следить же за отключениями в своем регионе следует на официальных страницах облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: одновременно будут отключать от 0,5 до 1,5 очередей пользователей.
"4 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Графики могут изменить
В то же время, подчеркнули энергетики, время и объем ограничений могут измениться. А потому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:
Как действовать после появления света
Вместе с тем, отметили в "Укрэнерго", ныне система нуждается в экономном потреблении электроэнергии. При чем даже тогда, когда ее подают в дома и квартиры после отключений.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. Особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!