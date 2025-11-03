УкраїнськаУКР
Объявлен график отключений света на 4 ноября: где смотреть для своего региона

Роман Костюченко
Коммуналка
2 минуты
4,3 т.
Отключение света в Киеве в начале октября-2025. Иллюстрация

В Украине завтра, 4 ноября, будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии – однако не по всей стране, а только в отдельных регионах. Графики отключений света будут действовать с 08:00 до 11:00, а также с 15:00 до 22:00. Следить же за отключениями в своем регионе следует на официальных страницах облэнерго.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: одновременно будут отключать от 0,5 до 1,5 очередей пользователей.

Отключения света в Украине 4 ноября

"4 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Графики могут изменить

В то же время, подчеркнули энергетики, время и объем ограничений могут измениться. А потому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как действовать после появления света

Вместе с тем, отметили в "Укрэнерго", ныне система нуждается в экономном потреблении электроэнергии. При чем даже тогда, когда ее подают в дома и квартиры после отключений.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. Особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

