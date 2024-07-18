Объявлен график отключений света на 19 июля: когда будут самые сложные часы с жестким режимом
В Украине завтра, 19 июля, ограничения на потребление электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Графики будут действовать с 00:00 до 24:00. Ожидается, что самый жесткий режим отключений света в четыре очереди одновременно применят с 9:00 до 23:00. В остальное время графики будут стандартными.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Отмечается, что распределение ограничений по часам будет таким:
- с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений (т.е. будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света);
- с 9:00 до 23:00 – четыре очереди отключений одновременно (дополнительные часы отключений точно будут).
Что нужно знать об очередях отключений
Во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам, проживающим в определенных районах страны, не будут отключать электроэнергию. Речь, в частности, о населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны.
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