Обстрелы Украины изменили планы "Укрэнерго": украинцам рассказали, к чему готовиться зимой

Из-за массированной комбинированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 26 августа Укрэнерго будет вынуждено скорректировать свои планы по подготовке к зиме 2024-2025 годов, и новые коррективы не будут положительными для энергосистемы.

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Об этом после обстрела заявил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко на брифинге в "Медиацентре - Украина". По его словам, последствия обстрела все еще были подсчитаны – как только их определят, украинцы об этом проинформируют.

Бойко объяснил, что экстренные отключения электроэнергии в Украине связаны с ограничением выдачи мощностей, в том числе на АЭС. Он отметил, что такие меры могут быть не только непосредственными последствиями повреждений, но и превентивными.

Чиновник подчеркнул, что в атаку в Украине не планировали вводить никакие большие ограничения электричества до конца октября. "Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме", - добавил Бойко.

По словам чиновника, пока трудно сказать, насколько обстрел повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и возможность поставлять электричество гражданам бесперебойно. Но теперь стало очевидным, что планируемый на прошлой неделе вопрос экспорта электроэнергии сняли с повестки дня.

Ранее другой эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский спрогнозировал, что во время отопительного сезона отключения света в Украине могут продолжаться от 6 до 8 часов в сутки. Этот сценарий он назвал более реалистичным, чем отключение на 12 часов.

Свое мнение эксперт объяснил тем, что на пике потребления страна нуждается в 15 ГВт, в то время как базовая генерация обеспечит всего 9 ГВт. А если не удастся расширить энергетические сообщения с Европой, Украина может рассчитывать на дополнительные 2 ГВт электроэнергии из-за границы. Таким образом, дефицит электроэнергии может составлять около 4 ГВт в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утром 26 августа на фоне массированных российских обстрелов пришлось применить экстренные отключения света – по соответствующему распоряжению "Укрэнерго". При этом в ряде городов свет пропадал еще до появления этого распоряжения, общая ситуация в энергосистеме сложная. Враг применил сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов", а основной целью РФ была именно энергоинфраструктура.

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