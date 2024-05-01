Обновленные графики отключений и последствия обстрелов: где в Украине нет электроэнергии

В Украине 1 мая действуют обновленные графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей в Харьковской области. На Криворожье есть ограничения для промышленности. Кроме того, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "В течение суток ограничения потребления действуют в Харьковской области. На утро там обесточено около 203 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что в ночь на 1 мая отключалась высоковольтная линия в восточном регионе, однако потребители не обесточивались. Линия уже возвращена в работу.

В Министерстве энергетики также сообщили, что по технологическим причинам в Полтавской области на одной из высоковольтных подстанций краткосрочно отключалось оборудование – обесточивались бытовые потребители. "Потребители заживлены, причина отключения выясняется", – отметили в ведомстве.

В Херсонской области на одной из подстанций облэнерго отключалось оборудование. В результате обесточивались объекты солнечной генерации, бытовые потребители были заживлены. Причина нарушения также выясняется.

"В энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", – добавили в "Укрэнерго" и призвали украинцев к экономному потреблению тока.

В то же время в Минэнерго уточнили, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь не привлекалась.

В Харькове обновились графики отключения электроэнергии

С 1 мая графики отключений в Харькове и области обновили. Нынешний график действует до 3 мая включительно.

Однако с новым графиком гарантированных отключений меньше не стало – свет по-прежнему выключают как минимум на 3 часа в сутки. У каждого потребителя – по четыре режима подачи электричества:

красный – электроэнергия отключена;

желтый – оперативные переключения;

зеленый – отключения отсутствуют;

перечеркнутый желтый – возможны отключения из-за пикового потребления или оперативного переключения.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем правительство продлило действие льготной цены на электроэнергию для населения. Срок продлили на 1 месяц, до 31 мая.

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