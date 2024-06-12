Нужно приготовить павербанки и зарядные станции: Украина не сможет восстановить до зимы разрушенные энергообъекты

Украина не сможет полностью восстановить до зимы разрушенные и поврежденные генерирующие мощности энергосистемы – а потому украинцам нужно уже сейчас готовиться к возможным ограничениям. К примеру, закупать павербанки и зарядные станции. В то же время, уверяют энергетики, будут прилагаться максимальные усилия для восстановления централизованных тепло- и гидроэлектростанций. В целом же для усиления энергетической устойчивости Украине – кроме восстановления разрушенных электростанций – нужны усиление ПВО и строительство новых генерирующих мощностей.

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О сложившейся ситуации сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил: развертывание новых генерирующих мощностей нужно начать как можно скорее, "потому что в какой-то момент мы не сможем восстановить те электростанции, которые обстреливают снова и снова".

Для этого же, по его словам, в стране начали создавать "экономическую среду, которая вознаградила бы эти инвестиции в новые электростанции". Которые, отметил глава правления "Укрэнерго", должны "зарабатывать больше, чем европейские аналоги".

"Украина должна быть привлекательным рынком для этих инвесторов. Поскольку иначе они не будут инвестировать туда, где есть риск", – объяснил он.

Украина не успеет восстановить разрушенную энергогенерацию до зимы

В то же время Кудрицкий отметил: главной задачей для Украины сейчвас является максимально восстановить генерирующие мощности. Впрочем, признал он, "их не удастся восстановить до зимы на 100%" – и это нужно понимать.

"Но, насколько это возможно, нам нужно восстановить централизованные тепло- и гидроэлектростанции", – резюмировал он.

Украинцам начали "по-честному" отключать свет

В то же время, в Украине улучшается ситуация с равномерным распределением ограничений электроэнергии по регионам. В частности, рассказал гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко:

в понедельник 10 июня в Киеве света в среднем не было чуть больше 3 часов;

неделей ранее же отключения длились в общей сложности почти 8 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, для подготовки же к длительному блэкауту следует запастись едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления.

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