Украинцам начали "по-честному" отключать свет: где сократилось время ограничений
В Украине улучшается ситуация с равномерным распределением ограничений электроэнергии по регионам. В частности, в понедельник 10 июня в Киеве света в среднем не было чуть больше 3 часов – тогда как неделей ранее почти 8 часов.
Об этом сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко. Он отметил: 12 июня в Украине также будут действовать плановые отключения электроэнергии. Т.е., подачу энергии будут ограничивать согласно графикам.
"Вчера в Киеве света в среднем не было чуть больше 3 часов, неделю назад в понедельник – не было почти 8 часов. Ситуация с равномерным распределением ограничений по регионам действительно улучшается", – говорится в сообщении.
Когда будут отключать свет 12 июня
В то же время, в "Укрэнерго" сообщили, что 12 июня графики отключений электроэнергии будут действовать по всей стране. Лимиты потребления введены с 15:00 по 23:00. То есть с 00:00 до 15:00, а также с 23:00 до 24:00 отключений пока не планируется.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.
Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Как сообщал OBOZ.UA, для подготовки же к длительному блэкауту следует запастись едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления.
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