Новые графики отключения света на 10 июня в Киеве: когда не будет электроэнергии

В Киеве 10 июня с 16:00 до 22:00 будут применяться графики стабилизационных отключений электроэнергии. Это связано с ростом потребления в начале недели. Если света нет вне графика, следует оставить заявку на сайте ДТЭК для выяснения причины.

Об этом сообщает ДТЭК. "Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 16:00 до 22:00 ", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению "Укрэнерго", причиной возврата графиков стал рост потребления в начале недели. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, сегодня ограничиваться не будет.

Что делать, если у вас нет света в белой зоне? Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Что делать, если в сети указано, что у вас свет есть, а у вас его нет? Сначала выяснить у электрика вашего дома, нет ли какой-нибудь аварии. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Сначала выяснить у электрика вашего дома, нет ли какой-нибудь аварии. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Что делать, когда у соседа есть свет, а у вас нет? "Порадоваться за соседа, потому что через некоторое время он будет за вас радоваться", - написал СЕО Yasno Сергей Коваленко.

В Киеве каждое гарантированное отключение длится до 4 часов подряд, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Максимальное время отключения каждой группы составляет 18 часов. Гарантированные отключения варьируются от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели. Чтобы узнать свою группу и время отключения, можно воспользоваться несколькими ресурсами:

сайты ДТЭК: отключение в Киеве – ДТЭК Киевские электросети, отключение в Киевской области – ДТЭК Киевские региональные электросети;

отключение в Киеве – ДТЭК Киевские электросети, отключение в Киевской области – ДТЭК Киевские региональные электросети; чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ;

в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588, для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067 и 093), 0800400740.

Жители Киева также имеют возможность получать сообщения при отключении через приложение "Киев Цифровой". Для этого необходимо зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине возобновились плановые отключения электроэнергии. При этом и специалисты, и представители власти признают: зима будет тяжелой. В частности, не исключается, что при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии более 10 часов в сутки. Соответственно, следует быть максимально готовым к этому.

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