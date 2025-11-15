Новые графики отключения электроэнергии: когда не будет света 15 ноября
В Украине 15 ноября в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию по графикам. Отключения будут продолжаться в течение всех суток.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – отмечают в компании.
Время и объем применения ограничений будут такими:
- с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 3,5 дежурств
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – отмечают в компании.
Отключения для потребителей ДТЭК
- Киев
- Киевская область
- Днепропетровская область
- Одесская область
- Львовоблэнерго
Полтаваоблэнерго
- с 00:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
- с 10:00 по 14:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
- с 14:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 3,5 очередей.
- с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
