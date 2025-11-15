УкраїнськаУКР
Новые графики отключения электроэнергии: когда не будет света 15 ноября

Александр Литвин
Коммуналка
3 минуты
615
Графики отключения

В Украине 15 ноября в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию по графикам. Отключения будут продолжаться в течение всех суток.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – отмечают в компании.

Время и объем применения ограничений будут такими:

  • с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 3,5 дежурств
  • с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – отмечают в компании.

Отключения для потребителей ДТЭК

  • Киев
График отключения в столице
График в Киеве
  • Киевская область
График в Киевской области
Киевщина
  • Днепропетровская область
График в Днепропетровской области
Днепропетровщина
  • Одесская область
График в Одесской области
Одесская область
  • Львовоблэнерго
Полтаваоблэнерго

  • с 00:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
  • с 10:00 по 14:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
  • с 14:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 3,5 очередей.
  • с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

