Новые графики отключений на 3 января: ситуация значительно изменилась

В Украине 2 января графики отключения электроэнергии будут действовать не для всех. Впервые за длительный период несколько очередей отключений в Киеве и Киевской области будут без отключений при условии отсутствия новых атаки на энергетические объекты.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения потребления (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Днепропетровщина: графики отключений на 3 января

Киевщина, отключение 3 января

Отключения в Черкасской области, 3 января

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 3 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 16:00 - 19:00

1.2 16:00 - 18:00

2.1 16:00 - 18:00

2.2 14:00 - 16:00, 22:00 - 24:00

3.1 14:00 - 16:00

3.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

4.1 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

4.2 12:00 - 14:00

5.1 10:00 - 12:00

5.2 10:00 - 12:00

6.1 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00

6.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00

Отключения в Киеве, 2 января

Почему отключения есть не во всех областях

В компании также объяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других остаются длительные отключения.

"Почти в каждой области сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Вот только уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаков", – объяснили в "Укрэнерго".

Самой сложной является ситуация в прифронтовых и приграничных с РФ областях. На этих территориях враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и из ствольной артиллерии, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь самый высокий.

Другой фактор – это возможность для проведения аварийно-восстановительных работ. На прифронтовых и приграничных с Россией территориях почти постоянно звучит сигнал воздушной тревоги, во время которой энергетикам выполнять работу запрещено. Этого требуют правила, ведь неоднократно уже случались "прилеты" на электростанции и подстанции именно во время восстановительных работ. Враг хочет уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать.

В регионах, расположенных дальше от линии соприкосновения, которые враг атакует реже, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее обычно удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области к нам заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.

При таких условиях отменить вынужденные меры ограничения в определенных областях можно быстрее, чем в других. В частности, относительно регионов, через которые не осуществляется транзит электроэнергии на наиболее энергодефицитные территории, – отключать такие области, "чтобы света у всех было поровну", не имеет никакого смысла. Обесточивание потребителей на Закарпатье, к сожалению, не добавит часов без отключений жителям прифронтового Запорожья. Туда "сэкономленные" киловатты физически невозможно передать.

"С начала массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в октябре энергетики работают круглосуточно. Мы делаем все возможное, чтобы свет был у каждого. Для нас нет "хороших" и "плохих" регионов. Все уничтоженное и поврежденное врагом мы непременно восстановим и отстроим. Но для этого нужно время", – объяснили в компании.

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!