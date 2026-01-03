Новые графики отключений на 3 января: ситуация значительно изменилась
В Украине 2 января графики отключения электроэнергии будут действовать не для всех. Впервые за длительный период несколько очередей отключений в Киеве и Киевской области будут без отключений при условии отсутствия новых атаки на энергетические объекты.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения потребления (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении "Укрэнерго".
Днепропетровщина: графики отключений на 3 января
Киевщина, отключение 3 января
Отключения в Черкасской области, 3 января
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 3 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 16:00 - 19:00
- 1.2 16:00 - 18:00
- 2.1 16:00 - 18:00
- 2.2 14:00 - 16:00, 22:00 - 24:00
- 3.1 14:00 - 16:00
- 3.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
- 4.1 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
- 4.2 12:00 - 14:00
- 5.1 10:00 - 12:00
- 5.2 10:00 - 12:00
- 6.1 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00
- 6.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00
Отключения в Киеве, 2 января
Почему отключения есть не во всех областях
В компании также объяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других остаются длительные отключения.
"Почти в каждой области сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Вот только уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаков", – объяснили в "Укрэнерго".
Самой сложной является ситуация в прифронтовых и приграничных с РФ областях. На этих территориях враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и из ствольной артиллерии, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь самый высокий.
Другой фактор – это возможность для проведения аварийно-восстановительных работ. На прифронтовых и приграничных с Россией территориях почти постоянно звучит сигнал воздушной тревоги, во время которой энергетикам выполнять работу запрещено. Этого требуют правила, ведь неоднократно уже случались "прилеты" на электростанции и подстанции именно во время восстановительных работ. Враг хочет уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать.
В регионах, расположенных дальше от линии соприкосновения, которые враг атакует реже, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее обычно удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области к нам заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.
При таких условиях отменить вынужденные меры ограничения в определенных областях можно быстрее, чем в других. В частности, относительно регионов, через которые не осуществляется транзит электроэнергии на наиболее энергодефицитные территории, – отключать такие области, "чтобы света у всех было поровну", не имеет никакого смысла. Обесточивание потребителей на Закарпатье, к сожалению, не добавит часов без отключений жителям прифронтового Запорожья. Туда "сэкономленные" киловатты физически невозможно передать.
"С начала массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в октябре энергетики работают круглосуточно. Мы делаем все возможное, чтобы свет был у каждого. Для нас нет "хороших" и "плохих" регионов. Все уничтоженное и поврежденное врагом мы непременно восстановим и отстроим. Но для этого нужно время", – объяснили в компании.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
