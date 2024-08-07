Необходимо сделать уже сегодня: у украинцев осталось меньше суток, чтобы не заплатить за газ больше

У украинцев мало времени для подачи показаний газовых счетчиков. Последний срок для этого – 7 августа. Тем, кто не передаст данные, могут насчитать лишние кубометры, что приведет к возникновению долгов за коммуналку.

Видео дня

Об этом сообщили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Таким образом, оператор услуги пошел навстречу населению из-за технических проблем с электронным личным кабинетом на своем сайте.

"Теперь у вас больше времени, чтобы спокойно передать свои показания. Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не беспокоились и успели вовремя. Мы продолжаем работать над возобновлением работы всех сервисов и благодарим за ваше понимание!" – заявили в "Нафтогазе".

Кроме как в личном кабинете, клиенты "Нафтогаза" могут передать показания счетчиков несколькими другими способами.

чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

SMS на номер 4647;

по телефону 066-300-2888 (нажмите 1);

позвонив в контакт-центр по телефонам: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.

Зачем передавать газовщикам показатели счетчика

На основании данных по персональным счетчикам начисляется оплата за газ. Поэтому те, кто будет игнорировать передачу показаний с этих устройств, получат усредненные данные – их считают на основании так называемого ежемесячного планового объема потребления (среднее потребление за 3 года). Такой показатель может оказаться выше реально потребленного объема.

Передавать показания счетчика необходимо, даже если по адресу никто не проживает и не пользуется газом. Если этого не сделать, потребленный газ начислят по плановым объемам, из-за чего может появиться задолженность. Чтобы этого избежать, можно ежемесячно фиксировать один и тот же показатель счетчика.

Как правильно снять показатели счетчиков за газ

Газовые счетчики могут быть механическими или электронными, но на принципе передачи показателей тип прибора не влияет. Независимо от модели счетчика нужно записать цифры на барабане устройства.

Чтобы сделать это корректно, следует учесть, что учитываются только цифры к запятой, если она есть – цифры из правой части или другого цвета записывать не нужно. Но если все цифры имеют одинаковый цвет, а запятые или точки нет, записывать нужно полное число.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время клиенты "Нефтегаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!