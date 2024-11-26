Некоторым украинцам перестанут отключать свет: кого больше не коснутся графики

Украинские предприятия, импортирующие более 60% объема потребления, не будут отключать от энергоснабжения. Это должно увеличить импорт электроэнергии, усилить устойчивость национальной энергосистемы и побудить развитие собственной генерации электроэнергии.

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Как сообщили в Министерстве энергетики, соответствующие изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине правительство внесло 26 ноября. Отмечается, что предложение снизить норму импортируемого тока с 80 до 60% поступило от Министерства энергетики и отражает пожелания участников рынка.

"Решение правительства принято с учетом увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии в Украину из европейских стран до 2,1 ГВт. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения большего объема коммерческого импорта электрической электроэнергии, позволит развить генерацию электроэнергии и обеспечить большую устойчивость энергосистемы в условиях дефицита", – сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Таким образом, Кабмин ослабил установленные нормы, поскольку с мая необходимый объем импорта во избежание отключений должен составлять 80%. Следовательно, предприятия должны будут импортировать заметно меньше электроэнергии, чем раньше. К тому же действовали более слабые требования:

50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле;

30% в мае-сентябре.

Ранее член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк пояснил, что в Украине могут отменить графики отключений электроэнергии, но это зависит от погодных условий, уровня потребления тока и стабильности энергосистемы в условиях безопасности. Энергетики работают круглосуточно, и количество очередей отключений уменьшено, что дает надежду на дальнейшее улучшение ситуации.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за массовых отключений электроэнергии в Украине увеличится количество скачков напряжения. Это приводит к порче техники. Закон обязывает облэнерго поставлять электроэнергию, характеристики которой отвечают стандартам. Однако на время плановых отключений дефицита тока и атак на энергетику такие нормы не действуют.

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