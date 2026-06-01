Некоторым из украинцев следует срочно подать заявление: что нужно знать о "летних" субсидиях

Большинству украинцев жилищные субсидии на неотапливаемый период продлят автоматически, однако отдельным категориям граждан нужно до конца июня подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Отмечается, что это касается арендаторов жилья, переселенцев, семей с меньшим фактическим количеством жителей и тех, у кого зимой субсидия составляла 0 гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Отопительный сезон официально завершился 30 апреля, а уже с 1 мая начался неотапливаемый период, на который также рассчитывается государственная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для большинства украинских домохозяйств повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если в составе семьи не произошло существенных изменений, а все данные остаются актуальными, жилищную субсидию переназначат автоматически.

Людям не придется собирать документы, стоять в очередях или повторно заполнять декларации. Пенсионный фонд самостоятельно проверит информацию через государственные реестры и примет решение о продлении выплат. В то же время важно следить за сообщениями в собственном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Именно туда будет поступать информация о:

переназначении субсидии;

новом размере выплат;

возможном отказе;

причинах неназначения помощи.

Такие сообщения граждане получают дважды в год – перед отопительным и неотапливаемым сезонами. Несмотря на автоматическое переназначение для большинства граждан, есть несколько категорий украинцев, которым обязательно нужно обратиться в Пенсионный фонд лично и подать новое заявление вместе с декларацией о доходах.

Сделать это необходимо до конца июня. Если человек не успеет подать документы вовремя, субсидию назначат только с месяца обращения, а не с начала неотапливаемого периода. Подать новые документы должны:

арендаторы жилья;

Речь идет о семьях, которые арендуют квартиру или дом и самостоятельно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Поскольку такая информация не всегда автоматически отображается в государственных реестрах, арендаторам необходимо повторно подтверждать право на субсидию.

если фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

Часто в квартире официально зарегистрировано несколько человек, но фактически проживает меньше людей. В таком случае гражданам также нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить актуальное количество жителей. Именно от количества людей в домохозяйстве зависит расчет субсидии и объем коммунальных услуг.

внутренне перемещенные лица;

Отдельно новое заявление должны подавать внутренне перемещенные лица, которые получают субсидию по адресу фактического проживания, а не по месту официальной регистрации. Для многих переселенцев это остается актуальным вопросом еще с начала полномасштабной войны, когда миллионы украинцев были вынуждены сменить место жительства.

если субсидия зимой была нулевой.

Еще одна категория – граждане, у которых на протяжении отопительного периода размер субсидии составлял 0 гривен. В таком случае автоматическое переназначение не происходит, поэтому для получения помощи в неотапливаемый сезон необходимо подать новый пакет документов.

Отдельно в Пенсионном фонде напомнили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива назначается не на сезон, а сразу на календарный год. В то же время субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения и до конца текущего года.

Поэтому гражданам советуют не затягивать с подачей документов, если они относятся к категориям, которым необходимо повторно оформлять помощь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали более добросовестно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Впрочем общая сумма долга все еще превышает 100 млрд грн, а больше всего население задолжало за отопление и горячую воду – почти 39,8 млрд грн.

