Некоторые украинцы могут получить скидки 75% на оплату коммуналки: кто именно и как оформить
Украинские военные имеют право на существенные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки для УБД (участник боевых действий) составляет 75%, а для семей погибших – 50%. Оформление льгот осуществляется через Пенсионный фонд (ПФУ) и местные органы власти.
О том, как воспользоваться этими льготами и куда обращаться для их оформления, объясняют эксперты юридического Гончаренко центра. Эти льготы являются частью государственной поддержки и предусмотрены законом.
Однако важно знать, как правильно их оформить и какие документы необходимы для этого. В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на скидки для таких коммунальных услуг:
- оплата за управление многоквартирным зданием;
- снабжение и распределение природного газа;
- электроснабжение;
- снабжение горячей водой и тепловой энергией для отопления;
- централизованное водоснабжение и водоотвод;
- вывоз мусора;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Участники боевых действий могут рассчитывать на 75% скидки на оплату некоторых коммунальных услуг. А именно:
- пользование жильем в пределах установленных норм (21 кв. м на человека и 10,5 кв. м на семью);
- коммунальных услуг, в том числе газа и электроэнергии, в пределах средних норм потребления;
- стоимости твердого и жидкого отопительного топлива в домах без центрального отопления.
- участники войны получают 50% скидки;
- лица, получившие инвалидность в результате войны, полностью освобождаются от оплаты коммунальных услуг;
- семьи погибших военнослужащих имеют право на 50% скидки.
По словам директора юридического Гончаренко центра Николая Брюховецкого, эти льготы являются существенной поддержкой для военных и семей. Чтобы воспользоваться льготами, участники боевых действий должны обратиться в орган Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно подать следующие документы:
- заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);
- заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ;
- паспорт;
- идентификационный код (ИНН);
- документы, подтверждающие право на льготы.
Подать заявление можно несколькими способами. А именно:
- непосредственно в Пенсионный фонд Украины;
- через электронный портал ПФУ;
- через центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
- в военных администрациях или органах местного самоуправления.
Льготы предоставляются в денежной форме. Это означает, что военнослужащие оплачивают услуги в полном объеме, а Пенсионный фонд компенсирует 75% стоимости, перечисляя средства на банковский счет или через Укрпочту.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, льготы за жилищно-коммунальные услуги в Украине будут начислены через два месяца в марте 2025 года из-за введения новых единых правил. Скидки будут предоставляться только тем семьям, где средний доход не превышает 4,24 тыс. грн.
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