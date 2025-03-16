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Некоторые украинцы могут получить скидки 75% на оплату коммуналки: кто именно и как оформить

Дарина Герцева
Коммуналка
2 минуты
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Какие льготы предусмотрены для военных и как их оформить

Украинские военные имеют право на существенные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки для УБД (участник боевых действий) составляет 75%, а для семей погибших – 50%. Оформление льгот осуществляется через Пенсионный фонд (ПФУ) и местные органы власти.

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О том, как воспользоваться этими льготами и куда обращаться для их оформления, объясняют эксперты юридического Гончаренко центра. Эти льготы являются частью государственной поддержки и предусмотрены законом.

Однако важно знать, как правильно их оформить и какие документы необходимы для этого. В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на скидки для таких коммунальных услуг:

  • оплата за управление многоквартирным зданием;
  • снабжение и распределение природного газа;
  • электроснабжение;
  • снабжение горячей водой и тепловой энергией для отопления;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • вывоз мусора;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Участники боевых действий могут рассчитывать на 75% скидки на оплату некоторых коммунальных услуг. А именно:

  • пользование жильем в пределах установленных норм (21 кв. м на человека и 10,5 кв. м на семью);
  • коммунальных услуг, в том числе газа и электроэнергии, в пределах средних норм потребления;
  • стоимости твердого и жидкого отопительного топлива в домах без центрального отопления.
  • участники войны получают 50% скидки;
  • лица, получившие инвалидность в результате войны, полностью освобождаются от оплаты коммунальных услуг;
  • семьи погибших военнослужащих имеют право на 50% скидки.

По словам директора юридического Гончаренко центра Николая Брюховецкого, эти льготы являются существенной поддержкой для военных и семей. Чтобы воспользоваться льготами, участники боевых действий должны обратиться в орган Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно подать следующие документы:

  • заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);
  • заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ;
  • паспорт;
  • идентификационный код (ИНН);
  • документы, подтверждающие право на льготы.

Подать заявление можно несколькими способами. А именно:

  • непосредственно в Пенсионный фонд Украины;
  • через электронный портал ПФУ;
  • через центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • в военных администрациях или органах местного самоуправления.

Льготы предоставляются в денежной форме. Это означает, что военнослужащие оплачивают услуги в полном объеме, а Пенсионный фонд компенсирует 75% стоимости, перечисляя средства на банковский счет или через Укрпочту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, льготы за жилищно-коммунальные услуги в Украине будут начислены через два месяца в марте 2025 года из-за введения новых единых правил. Скидки будут предоставляться только тем семьям, где средний доход не превышает 4,24 тыс. грн.

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