Некоторые киевляне 4 января весь день будут со светом: кому повезет. Графики

В Киеве в воскресенье, 4 января, будут планово отключать электроснабжение. Но некоторые жители столицы не будут иметь отключений и смогут пользоваться электропитанием в течение всех суток.

Видео дня

Графиками для бытовых потребителей поделилась пресс-служба ДТЭК. Предупреждение опубликовано на официальном Telegram-канале.

Заметим, что отключения не коснутся подгруппы 4.2. "Свет будет весь день", – сообщили энергетики.

В других очередях электроснабжения будет отсутствовать всего один раз в сутки. Самые длинные отключения – 4 часа, наименее длительные – всего 2 часа 30 минут.

Когда в Киеве не будет света в воскресенье?

Подчеркнем: графики могут обновиться, а в случае новых российских ударов не исключены аварийные ситуации, когда запланированное расписание больше не будет действовать.

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице?

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно заявлению "Укрэнерго", в последний день недели – в воскресенье, 4 января, – графики почасовых отключений (для бытовых потребителей) и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут применяться в большинстве регионов страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!