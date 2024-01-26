Не производят электроэнергию: в Украине отключили 2 энергоблока. Введут ли графики

На тепловых электростанциях Украины в аварийный и текущий ремонты выведено 2 блока. Однако несмотря на это, плановых отключений света энергетики проводить не планируют, поскольку возникновение дефицита в системе не прогнозируется.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там уверили: электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

В то же время, отмечается, общий уровень потребления электричества остается высоким. В связи с чем украинцам стоит экономно потреблять ресурс.

Где нет света

Впрочем, в некоторых регионах энергообеспечение все же отсутствует. Однако по аварийным причинам – в частности, из-за обстрелов. Так:

в Харьковской области из-за повреждения оборудования облэнерго во время обстрелов обесточен один из объектов "Укрэнерго" и несколько объектов облэнерго, без энергоснабжения более 16 500 потребителей;

из-за непогоды на утро обесточен 1 населенный пункт в Черниговской области;

по техническим причинам есть отключение в Киевской, Полтавской, Сумской областях.

"Всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 358 населенных пунктов", – рассказали энергетики.

Как готовиться к возможным отключениям света

В связи же с возможными возникновениями аварийных ситуаций в любой части страны, а также в свете возобновления Россией массовых обстрелов украинцев призывают активно готовится к возможным проблемам с энергообеспечением – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего, запастись водой и едой.

В частности, воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА). При чем не только питьевой, так и технической.

Так, подчеркивается, на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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