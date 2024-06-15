Названа настоящая себестоимость кВт*ч электроэнергии на АЭС: отличается от действующего тарифа

Производственная себестоимость государственной атомной энергии с доставкой потребителю составляет минимум 4,65 грн за кВт*ч. Это больше действующего тарифа в 4,32 грн за кВт*ч. И это при том, что атомная генерация самая дешевая, а украинцы также потребляют ток, сгенерированный на ТЭС, ГЭС и с помощью возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые станции).

Видео дня

О производственной себестоимости сообщили в НАЭК "Энергоатом". Себестоимость кВт-ч "Энергоатома" составляет 1,7 грн (с НДС без учета ПСО). Еще 3,25 грн за кВт-ч по НДС – затраты на передачу, распределение и поставку (тариф на передачу составляет 0,63 грн за кВт-ч, а также сюда заложена прибыль ОСР и Укрэнерго на развитие сетей).

"То есть производственная себестоимость государственной атомной энергии с доставкой потребителю составляет минимум 4,65 грн, что немного выше нового тарифа. Энергоатом – единственная энергетическая компания страны, которая от повышения тарифа в финансовом смысле вообще ничего не получит", – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что ничего не получают от повышения тарифов. Итак, к повышению фиксированной цены для населения стоимость услуги ПСО для АО "НАЭК "Энергоатом" составляла 125,7 млрд грн (без НДС), или 70,7% от чистого дохода

С учетом минимальных собственных затрат на обеспечение производства электроэнергии и минимальных капитальных вложений, в том числе финансирование мероприятий, связанных с повышением ядерной безопасности, обеспечением физической защиты АЭС, дефицит средств на оплату ПСО в 2024 году составляет 17,4 млрд грн (без НДС) .

При новом уровне фиксированной цены для населения прогнозная стоимость услуги ПСО для АО "НАЭК "Энергоатом" в 2024 году составит 108,3 млрд грн (без НДС). Это позволит АО "НАЭК "Энергоатом", при сохранении текущей конъюнктуры рынка, оплатить стоимость услуги ПСО в 2024 году в полном объеме. Фактически это составит 60% от чистого дохода.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!