Назван тариф на свет в Украине с 1 января 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

С 1 января 2026 года украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года.

Об этом говорится в решении правительства. Согласно ему, именно до этого времени было продлено действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – фиксируется в документе.

В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку

Тем временем, в Украине снизился рост цен – в ноябре годовой уровень инфляции составил 9,3% против октябрьских 10,9%. Однако коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%.

Так, по данным Госстате, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%. Также выросла стоимость:

уборки мусора – на 6,3%;

содержания и ремонта жилья – на 3,2%;

водоснабжения – на 0,7%;

канализации – на 0,6%.

В то же время, расценки на ряд услуг осталась на прежнем уровне. Речь об:

Электроэнергии.

Природном газе.

Горячей воде, отоплении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Купить его можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

