Начались аварийные отключения, масштабные графики – по всей Украине: что происходит со светом

Во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы почасовые отключения электроэнергии. Их объем и продолжительность заметно различаются в зависимости от конкретного региона. При этом после 9:30 в ряде областей, в т.ч. Сумской, Полтавской и Харьковской, объявили аварийные отключения не по графикам.

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Из-за последствий предыдущих обстрелов в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточиваний там пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", – сообщили в "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии 6 января: главное

Ночью враг нанес удары по энергообъектам в нескольких регионах . В результате этого обесточены абоненты в Харьковской и Донецкой областях, а еще со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич.

. В результате этого обесточены абоненты в Харьковской и Донецкой областях, а еще со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич. Объемы и продолжительность почасовых отключений света различаются по областям . В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей. Графики могут неоднократно меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Где не действуют графики

Известно об аварийных отключениях в таких регионах:

Сумская область

"В 09:37 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей", – заявляли в облэнерго.

Харьковская область

Облэнерго предупредило, что одновременно с аварийными продолжают действовать графики почасовых отключений.

Полтавская область

Графики аварийных отключений применяются в объеме 5 очередей.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

На левом берегу в Киеве больше не действуют экстренные отключения. В ночь на 6 января Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к графикам отключений.

Почасовые графики применяются по всей столице круглосуточно. Самые длительные отключения достигают 9,5 часов в сутки, но непрерывно свет не будет исчезать более чем на 4,5 часа.

Киевская область

В Бориспольском районе продолжаются экстренные отключения, графики не действуют. Энергетики сообщают, что по возможности стараются подавать свет с интервалами 12 часов со светом, 4 – без.

В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:

Хмельницкая область

Ограничения будут действовать в течение всех суток. В облэнерго подчеркивают, что почасовое расписание является лишь прогнозом и может измениться в течение дня.

"Энергосистема динамична, на ее состояние влияет много факторов, в том числе и погодные условия. В случае изменения ситуации и получения новых распоряжений от оператора системы передачи, график может меняться", – отметили в компании.

Львовская область

Отключения запланированы у всех групп потребителей. Максимальное время без света за одно отключение – 4,5 часа подряд.

Запорожская область

1.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 1.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 2.1 – 07:30-09:30 (2 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 07:30-09:30 (2 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 2.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 3.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 3.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 4.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 4.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 5.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 5.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-20:30 (2,5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-20:30 (2,5 ч) 6.1 – 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч)

– 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч) 6.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч)

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.

