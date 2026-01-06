Начались аварийные отключения, масштабные графики – по всей Украине: что происходит со светом
Во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы почасовые отключения электроэнергии. Их объем и продолжительность заметно различаются в зависимости от конкретного региона. При этом после 9:30 в ряде областей, в т.ч. Сумской, Полтавской и Харьковской, объявили аварийные отключения не по графикам.
О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Из-за последствий предыдущих обстрелов в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточиваний там пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", – сообщили в "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии 6 января: главное
- Ночью враг нанес удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого обесточены абоненты в Харьковской и Донецкой областях, а еще со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич.
- Объемы и продолжительность почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут неоднократно меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
Где не действуют графики
Известно об аварийных отключениях в таких регионах:
- Сумская область
"В 09:37 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей", – заявляли в облэнерго.
- Харьковская область
Облэнерго предупредило, что одновременно с аварийными продолжают действовать графики почасовых отключений.
- Полтавская область
Графики аварийных отключений применяются в объеме 5 очередей.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев
На левом берегу в Киеве больше не действуют экстренные отключения. В ночь на 6 января Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к графикам отключений.
Почасовые графики применяются по всей столице круглосуточно. Самые длительные отключения достигают 9,5 часов в сутки, но непрерывно свет не будет исчезать более чем на 4,5 часа.
Киевская область
В Бориспольском районе продолжаются экстренные отключения, графики не действуют. Энергетики сообщают, что по возможности стараются подавать свет с интервалами 12 часов со светом, 4 – без.
В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:
Хмельницкая область
Ограничения будут действовать в течение всех суток. В облэнерго подчеркивают, что почасовое расписание является лишь прогнозом и может измениться в течение дня.
"Энергосистема динамична, на ее состояние влияет много факторов, в том числе и погодные условия. В случае изменения ситуации и получения новых распоряжений от оператора системы передачи, график может меняться", – отметили в компании.
Львовская область
Отключения запланированы у всех групп потребителей. Максимальное время без света за одно отключение – 4,5 часа подряд.
Запорожская область
- 1.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)
- 1.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)
- 2.1 – 07:30-09:30 (2 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)
- 2.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)
- 3.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)
- 3.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)
- 4.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)
- 4.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)
- 5.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)
- 5.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-20:30 (2,5 ч)
- 6.1 – 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч)
- 6.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч)
Где смотреть график отключений света в других областях
Как сообщал OBOZ.UA, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.
