На Полтавщине тысячи абонентов остались без газа: названа причина

В Полтавской области вечером вторника, 21 мая, тысячи абонентов остались без газа. Это произошло из-за аварии на магистральном газопроводе.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. В частности, авария зацепила около 5 тысяч абонентов в Хороле.

"В Хороле в Полтавской области около 5 тысяч абонентов остались без газоснабжения. Причина – авария на магистральном газопроводе", – говорится в сообщении.

Авария была ликвидирована, и бригады сейчас проводят все необходимые работы. Возобновление поставки газа запланировано на завтрашнее утро, 22 мая. Ситуация находится под контролем.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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