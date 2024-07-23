Миллионы украинцев должны заплатить налоги за свои квартиры: названа сумма

По состоянию на 1 июля 2024 года Государственная налоговая служба (ГНС) сформировала более 3,2 миллиона налоговых уведомлений-решений на сумму 6,6 миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиарда уже поступило в местные бюджеты. Плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, включая нерезидентов, а ставки налога устанавливаются местными органами власти в зависимости от площади и типа недвижимости.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и нежилой недвижимости.

Это включает квартиры, дома и другие типы недвижимости. Для физических лиц налог на жилую недвижимость рассчитывается по площади, превышающей следующие пороги:

квартиры: 60 квадратных метров;

жилые дома: 120 квадратных метров;

Комбинированная жилая недвижимость: 180 квадратных метров.

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, включая доли. Ставки налога для объектов жилой и нежилой недвижимости устанавливаются местными советами в зависимости от месторасположения и типа недвижимости.

Они не могут превышать 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В 2023 году минимальная заработная плата составила 6700 гривен, следовательно, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 гривен.

У физлица в 2023 году была квартира общей площадью 65 квадратных метров. Налог рассчитывается следующим образом:

определяем площадь, превышающую не облагаемую налогом норму: 65 – 60 = 5 кв. м.;

умножаем полученную площадь на ставку налога: 5*100,5 = 502,5 гривни.

Если общая площадь квартиры превышает 300 квадратных метров или дома – 500 квадратных метров, сумма налога увеличивается на 25 000 гривен в год на каждый такой объект. Налоговые уведомления-решения об уплате налога направляются плательщикам до 1 июля года, следующего за отчетным.

Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления. Плательщики имеют право обратиться в налоговые органы для сверки данных по:

объектов недвижимости и их долей;

общей площади объектов;

права на льготы;

размера ставки налога;

начисленной суммы налога.

В случае обнаружения разногласий контролирующие органы производят перерасчет и присылают новое сообщение-решение. Налог на недвижимость является важным источником доходов местных бюджетов и способствует финансовой стабильности громад.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2024 году все владельцы больших квартир и домов должны уплатить налог на недвижимость. Исключение – если жилье находится в оккупации или в зоне боевых действий. Система начисления налога заставляет платить одинаково и тех, кто владеет элитным поместьем, и тех, кто имеет старый большой дом с такой же площадью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!