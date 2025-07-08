УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине из-за непогоды перекрыли один из пунктов пропуска за границу: какой не работает

Александр Литвин
Личные финансы
3 минуты
141
Пункт пропуска не работает из-за непогоды

В Украине 8 июля перекрыли пункт пропуска "Дзвинково-Лонья" (украинско-венгерская граница). Пропускать через пункт перестали в связи с необходимостью ликвидировать последствия масштабной непогоды.

Видео дня

"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково – Лонья" на украинско-венгерской границе. Просим учесть эту информацию при планировании путешествий за границу", – отметили в Государственной пограничной службе на своей официальной странице в Telegram.

Пропуск приостановлен

Для пересечения границы рекомендуем воспользоваться ближайшими пунктами пропуска – "Косино" или "Великая Падаль". Сроки ликвидации последствий непогоды не сообщили.

Ситуация на границе

Информация о состоянии очередей по состоянию на 9.30 (8 июля)

Республика Польша:

  • "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 15 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

  • "Тиса" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Колокольное" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Румыния:

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 10 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Что происходит

В Тернопольской области из-за шквального ветра 66 населенных пунктов обесточены полностью, еще 42 - частично. Также о последствиях сообщают и в Мучкачево - без света остался ряд сел. От сильной бури с грозой и шквальным ветром также пострадал Львов - там повалило деревья.

В Ровенской области по состоянию на 8:00 в результате непогоды 61 населенный пункт полностью, 2 частично обесточены. Вместе с этим без света 13 634 абонентов во всех районах области.

Также 7 июля в результате внезапного ухудшения погодных условий на территории Черновицкой области зафиксированы многочисленные случаи повреждения объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также жилых домов в общинах, сообщили в ГСЧС,

В городе Черновцы спасатели ликвидировали последствия непогоды сразу по пяти адресам, также чрезвычайники работали в Черновицком и Вижницком районах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе. Новые правила таможенного контроля предусматривают:

  • обязательное применение включенных бодикамер при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров;
  • оборудование должно быть закреплено на форменной одежде таможенников;
  • видеофиксация должна осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей;
  • запрещается самовольное выключение бодикамер или удаление видеозаписей;
  • в пунктах пропуска будут размещены предупредительные сообщения о ведении видеофиксации, если их нет – должностные лица должны сообщать об этом устно;
  • при наличии технической возможности удаленный онлайн-доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно;
  • запрещено использование бодикамер в личных целях, во внеслужебное время и несанкционированный доступ к видеозаписям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!