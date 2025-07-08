В Украине из-за непогоды перекрыли один из пунктов пропуска за границу: какой не работает

В Украине 8 июля перекрыли пункт пропуска "Дзвинково-Лонья" (украинско-венгерская граница). Пропускать через пункт перестали в связи с необходимостью ликвидировать последствия масштабной непогоды.

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"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково – Лонья" на украинско-венгерской границе. Просим учесть эту информацию при планировании путешествий за границу", – отметили в Государственной пограничной службе на своей официальной странице в Telegram.

Для пересечения границы рекомендуем воспользоваться ближайшими пунктами пропуска – "Косино" или "Великая Падаль". Сроки ликвидации последствий непогоды не сообщили.

Информация о состоянии очередей по состоянию на 9.30 (8 июля)

Республика Польша:

"Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 15 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Колокольное" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Румыния:

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 10 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Что происходит

В Тернопольской области из-за шквального ветра 66 населенных пунктов обесточены полностью, еще 42 - частично. Также о последствиях сообщают и в Мучкачево - без света остался ряд сел. От сильной бури с грозой и шквальным ветром также пострадал Львов - там повалило деревья.

В Ровенской области по состоянию на 8:00 в результате непогоды 61 населенный пункт полностью, 2 частично обесточены. Вместе с этим без света 13 634 абонентов во всех районах области.

Также 7 июля в результате внезапного ухудшения погодных условий на территории Черновицкой области зафиксированы многочисленные случаи повреждения объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также жилых домов в общинах, сообщили в ГСЧС,

В городе Черновцы спасатели ликвидировали последствия непогоды сразу по пяти адресам, также чрезвычайники работали в Черновицком и Вижницком районах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе. Новые правила таможенного контроля предусматривают:

обязательное применение включенных бодикамер при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров;

при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров; оборудование должно быть закреплено на форменной одежде таможенников ;

; видеофиксация должна осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей;

во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей; запрещается самовольное выключение бодикамер или удаление видеозаписей;

или удаление видеозаписей; в пунктах пропуска будут размещены предупредительные сообщения о ведении видеофиксации, если их нет – должностные лица должны сообщать об этом устно;

при наличии технической возможности удаленный онлайн-доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно;

запрещено использование бодикамер в личных целях, во внеслужебное время и несанкционированный доступ к видеозаписям.

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