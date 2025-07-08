В Украине из-за непогоды перекрыли один из пунктов пропуска за границу: какой не работает
В Украине 8 июля перекрыли пункт пропуска "Дзвинково-Лонья" (украинско-венгерская граница). Пропускать через пункт перестали в связи с необходимостью ликвидировать последствия масштабной непогоды.
"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково – Лонья" на украинско-венгерской границе. Просим учесть эту информацию при планировании путешествий за границу", – отметили в Государственной пограничной службе на своей официальной странице в Telegram.
Для пересечения границы рекомендуем воспользоваться ближайшими пунктами пропуска – "Косино" или "Великая Падаль". Сроки ликвидации последствий непогоды не сообщили.
Информация о состоянии очередей по состоянию на 9.30 (8 июля)
Республика Польша:
- "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 15 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Колокольное" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Румыния:
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 10 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Что происходит
В Тернопольской области из-за шквального ветра 66 населенных пунктов обесточены полностью, еще 42 - частично. Также о последствиях сообщают и в Мучкачево - без света остался ряд сел. От сильной бури с грозой и шквальным ветром также пострадал Львов - там повалило деревья.
В Ровенской области по состоянию на 8:00 в результате непогоды 61 населенный пункт полностью, 2 частично обесточены. Вместе с этим без света 13 634 абонентов во всех районах области.
Также 7 июля в результате внезапного ухудшения погодных условий на территории Черновицкой области зафиксированы многочисленные случаи повреждения объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также жилых домов в общинах, сообщили в ГСЧС,
В городе Черновцы спасатели ликвидировали последствия непогоды сразу по пяти адресам, также чрезвычайники работали в Черновицком и Вижницком районах.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе. Новые правила таможенного контроля предусматривают:
- обязательное применение включенных бодикамер при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров;
- оборудование должно быть закреплено на форменной одежде таможенников;
- видеофиксация должна осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей;
- запрещается самовольное выключение бодикамер или удаление видеозаписей;
- в пунктах пропуска будут размещены предупредительные сообщения о ведении видеофиксации, если их нет – должностные лица должны сообщать об этом устно;
- при наличии технической возможности удаленный онлайн-доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно;
- запрещено использование бодикамер в личных целях, во внеслужебное время и несанкционированный доступ к видеозаписям.
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