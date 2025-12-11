Масштабные круглосуточные отключения по всей Украине: графики на 11 декабря
Во всех регионах Украины 11 декабря применяются отключения электроэнергии – в течение всех суток. По данным же ряда облэнерго, одновременно будут отключать сразу до 4 очередей потребителей.
Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также будет применяться графики ограничения мощности для промышленности. Они также будут круглосуточными.
"11 декабря во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
Какие графики отключений света действуют в регионах 11 декабря
В частности, в Житомирской области, по данным "Житомироблэнерго", самый жесткий режим действует с 9:00 до 19:00 – отключать планируют сразу 4 очереди потребителей.
Графики отключений действуют и в Киеве и области. Для столицы графики опубликованы здесь, для области – по этой ссылке.
В Кировоградской области графики действуют для всех групп без исключения.
В Полтавской области, по данным "Полтаваоблэнерго", самый жесткий режим действует с 9:00 до 19:00 – отключать планируют сразу 4 очереди потребителей.
Где смотреть график и группу в своей области
Вместе с тем время и объем ограничений могут измениться. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных отключений света в Украине снова стал актуальным вопрос покупки зарядных станций. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь не всегда понятно, прибор какой мощности покупать, а именно от этого зависит его цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в сети калькулятора для зарядных станций.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!