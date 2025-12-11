УкраїнськаУКР
Масштабные круглосуточные отключения по всей Украине: графики на 11 декабря

Роман Костюченко
Коммуналка
3 минуты
2,0 т.
Отключение электроэнергии в Украине в 2025 году. Иллюстрация

Во всех регионах Украины 11 декабря применяются отключения электроэнергии – в течение всех суток. По данным же ряда облэнерго, одновременно будут отключать сразу до 4 очередей потребителей.

Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также будет применяться графики ограничения мощности для промышленности. Они также будут круглосуточными.

"11 декабря во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Какие графики отключений света действуют в регионах 11 декабря

В частности, в Житомирской области, по данным "Житомироблэнерго", самый жесткий режим действует с 9:00 до 19:00 – отключать планируют сразу 4 очереди потребителей.

Отключения света в Житомирской области сегодня

Графики отключений действуют и в Киеве и области. Для столицы графики опубликованы здесь, для области – по этой ссылке.

Графики отключения света в Киеве

В Кировоградской области графики действуют для всех групп без исключения.

В Полтавской области, по данным "Полтаваоблэнерго", самый жесткий режим действует с 9:00 до 19:00 – отключать планируют сразу 4 очереди потребителей.

Отключения света в Украине сегодня, график

Где смотреть график и группу в своей области

Вместе с тем время и объем ограничений могут измениться. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных отключений света в Украине снова стал актуальным вопрос покупки зарядных станций. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь не всегда понятно, прибор какой мощности покупать, а именно от этого зависит его цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в сети калькулятора для зарядных станций.

