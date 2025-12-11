Масштабные круглосуточные отключения по всей Украине: графики на 11 декабря

Во всех регионах Украины 11 декабря применяются отключения электроэнергии – в течение всех суток. По данным же ряда облэнерго, одновременно будут отключать сразу до 4 очередей потребителей.

Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также будет применяться графики ограничения мощности для промышленности. Они также будут круглосуточными.

"11 декабря во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Какие графики отключений света действуют в регионах 11 декабря

В частности, в Житомирской области, по данным "Житомироблэнерго", самый жесткий режим действует с 9:00 до 19:00 – отключать планируют сразу 4 очереди потребителей.

Графики отключений действуют и в Киеве и области. Для столицы графики опубликованы здесь, для области – по этой ссылке.

В Кировоградской области графики действуют для всех групп без исключения.

В Полтавской области, по данным "Полтаваоблэнерго", самый жесткий режим действует с 9:00 до 19:00 – отключать планируют сразу 4 очереди потребителей.

Где смотреть график и группу в своей области

Вместе с тем время и объем ограничений могут измениться. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных отключений света в Украине снова стал актуальным вопрос покупки зарядных станций. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь не всегда понятно, прибор какой мощности покупать, а именно от этого зависит его цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в сети калькулятора для зарядных станций.

