Куда деваются деньги со счета: абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проверить, за что платят операторам
Абоненты всех украинских мобильных операторов могут получить от них информацию о предоставленных услугах за нужный период – причем бесплатно. Таким образом можно проконтролировать, куда делись деньги со счета.
Об этом рассказали в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили: оператор должен будет предоставить эту информацию в форме расшифрованного счета.
"Для этого можно воспользоваться мобильным приложением оператора. Или обратиться с личным физическим обращением абонента в магазин оператора", – отметили в НКЭК.
При этом там подчеркнули: в отчете оператор должен будет указать ряд позиций. В частности:
- номер абонента;
- вид услуги;
- объем предоставляемых услуг;
- сумму средств к оплате за каждый сеанс связи.
"Обращаем внимание, что расшифрованный счет предоставляется только идентифицируемым абонентам (зарегистрированным или контрактным). Электронные коммуникационные услуги, обезличенные/анонимные, расшифровке не подлежат", – отметили в НКЭК.
Как узнать полную информацию о своем тарифе
В то же время, абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут узнать всю информацию о своих тарифах напрямую у операторов. Если, к примеру, пропустили уведомление об изменениях в тарифных планах, либо просто забыли какие-либо детали.
Так, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об:
- изменении тарифного плана;
- предложениях для роуминга.
Абоненты "Киевстара" могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности:
- по запросу *100*01*2#;
- авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;
- в приложении Мой Киевстар
- по номеру 466*66.
В несколько способов могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого стоит:
- набрать *101#;
- позвонить по номеру 111*1.
Кроме того условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакетата и остаток услуг по тарифу по номеру *101*4#.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, одной из проблем, с которой сталкиваются украинцы при пополнении мобильного счета, является необходимость активации месячного пакета. К примеру у Vodafone это происходит после соответствующего подтверждения со стороны самого оператора.
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