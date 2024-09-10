Кто сможет платить за электроэнергию с октября по тарифу 2,16 грн за кВт*ч: что нужно сделать

В Украине тариф на электроэнергию в октябре не изменится и останется на уровне 4,32 грн за кВт*ч. При этом те украинцы, которые установили двузонный счетчик, в ночной период могут платить за свет по тарифу 2,16 грн за кВт*ч.

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Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) – за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

"Если же Вы решили рассчитываться за потребленную электрическую энергию по трехзонному тарифу, то во время пиковой нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) Вы будете платить по тарифу, который на 50 % больше действующего. время (с 23:00 до 07:00 час.) — по тарифу, который на 60% меньше действующего", – сообщают в организации.

Подключение ночного тарифа бесплатно. Но при этом украинцу придется приобрести двухзонный счетчик. Она стоит от 1,6 до 2,4 тыс. грн. Такая покупка скоро окупится. Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 460 грн в месяц. Уже через 5 месяцев приобретение счетчика окупится.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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