Когда будут выключать свет в Украине 8 декабря: стали известны графики
В понедельник, 8 декабря, в Украине снова будут отключать свет. В большинстве регионов будут применяться меры ограничения потребления.
О введении графиков сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений будут такими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ с 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей.
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – резюмировали ситуацию в "Укрэнерго".
Львовщина: графики отключений на 8 декабря
Киев: графики отключений на 8 декабря
Киевщина: графики отключений на 8 декабря
Днепропетровщина: графики отключений на 8 декабря
График отключений света для Полтавщины
Где следить за информацией об отключении
Напомним, что в ночь с 6 на 7 декабря, враг нанес удар по энергетическим объектам в трех областях Украины, энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее оживить всех абонентов.
"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.
Что предшествовало
В Украине 6 декабря в результате российской атаки серьезно повреждено оборудование ДТЭК. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца.
Напомним, что по нескольким причинам украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!