Когда будут выключать свет в Украине 8 декабря: стали известны графики

В понедельник, 8 декабря, в Украине снова будут отключать свет. В большинстве регионов будут применяться меры ограничения потребления.

О введении графиков сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут такими:

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ с 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей.

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – резюмировали ситуацию в "Укрэнерго".

Львовщина: графики отключений на 8 декабря

Киев: графики отключений на 8 декабря

Киевщина: графики отключений на 8 декабря

Днепропетровщина: графики отключений на 8 декабря

График отключений света для Полтавщины

Где следить за информацией об отключении

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, что в ночь с 6 на 7 декабря, враг нанес удар по энергетическим объектам в трех областях Украины, энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее оживить всех абонентов.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В Украине 6 декабря в результате российской атаки серьезно повреждено оборудование ДТЭК. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца.

Напомним, что по нескольким причинам украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

