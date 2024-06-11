Энергетики объявили график отключений света на 12 июня: когда не будет электроэнергии
В Украине 12 июня графики отключений электроэнергии будут действовать по всей стране. Лимиты потребления введены с 15:00 по 23:00. То есть с 00:00 до 15:00, а также с 23:00 до 24:00 отключений пока не планируется.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Причина – рост потребления из-за жары", – объяснили энергетики.
"Укрэнерго" устанавливает лимиты на потребление тока и их время действия во всех областях страны. Именно в эти временные промежутки действуют почасовые отключения, точный график которых публикуют облэнерго в каждом регионе.
Например, как уже сообщили в ДТЭК, в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областях графики будут действовать с 15:00 по 23:00, как и предусмотрено лимитами. Однако в компании предупредили, что ситуация может меняться.
Как узнать свой график отключений света
Информацию о том, когда именно будут применены отключения в той или иной области Украины, публикуют облэнерго (например, в Ивано-Франковске "Прикарпатьеоблэнерго", а в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее). Однако графики применяются только в указанное "Укрэнерго" время.
Если установленный "Укрэнерго" лимит вообще не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.
Как сообщал OBOZ.UA, энергетика – одна из основных мишеней России в Украине. И, по словам президента Владимира Зеленского, на данный момент из-за обстрелов уничтожена половина энергетической генерации страны.
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