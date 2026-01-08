Киев предупредили о новых отключениях электроэнергии: какой режим будет действовать до конца суток

В Киеве объявили продленные графики ограничения потребления электроэнергии. Жителей столицы предупредили, что стабилизационные отключения продлятся до конца суток.

Об изменении прогнозируемого времени отключений сообщило "Укрэнерго" в "Киеве Цифровом"."Сегодня стабилизационные отключения продлятся с 10:30 до 23:59", – говорится в сообщении.

Ранее в этот же день в приложении была опубликована информация об облегчении графиков отключений – до 14:00. Впрочем, некоторые Telegram-каналы назвали это сбоем в "Киеве Цифровом "ʼ.

Накануне киевлян и жителей столицы предупредили, что из-за последствий массированных российских ракетных атак на энергообъекты страны 8 января во всех районах города будут продолжаться отключения света. Общая продолжительность ограничений от 4 до 8,5 часов. Причем дольше всего – для 2.1 подочереди (00:00-02:30, 09:30-13:30 и 20:00-22:00).

Как узнать о своей очереди

Узнать, в какую очередь и подгруппу входит ваше жилье, можно здесь. Также графики отключения света и соответствующие очереди можно посмотреть на официальной странице ДТЭК "Киевские электросети" и в приложении "Киев цифровой" во вкладке "Городские сервисы" – "ДТЭК свет". Там нужно добавить адрес своего дома.

В ДТЭК призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается согласно графику, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. А в случае изменений в графиках обещают оперативно информировать об этом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что энергетики призывают украинцев быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Причем даже при отсутствии российских обстрелов – достаточно будет ухудшения погодных условий. Хотя такие усиления отключений будут временными, ведь основную угрозу энергетике несут все же российские обстрелы.

